Ana Maria Mitić, žirantka oddaje Znan obraz ima svoj glas, se zadnje tedne jezi zaradi oglasov, v katerih njeno ime povezujejo s shujševalnimi tabletami, ki naj bi ženskam hitro pomagale do vitke in zapeljive postave. Bližnjic do lepe postave in zdravega načina življenja ni, to je Ana Maria že večkrat poudarila, na koncu koncev pa si je v zadnjih letih nabrala kar več izkušenj, s katerimi je svoje telo popolnoma preoblikovala in se prepustila zmernosti. Oglasi, ki škodujejo njenemu imenu, temnolasko jezijo tudi zato, ker se zaveda, kakšno nepopravljivo škodo lahko naredijo omenjeni preparati....