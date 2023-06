Zabavna, energična in vedno nasmejana Ana Maria Mitić je vsestransko nadarjena ženska, ki premore mnogo talentov. V minulih letih smo jo spoznali kot izjemno komičarko, igralko, voditeljico in žirantko, o sebi pa pravi, da je najmočnejša, hkrati pa tudi najranljivejša v vlogi mame. Pred kratkim je odjeknila novica o tem, da se je Ljubljančanka razšla s svojim partnerjem, s katerim imata skupaj ljubkega sina Leva, in je spet samska. Vsekakor svoje življenje skrbno varuje pred očmi javnosti, saj je pred leti skoraj do poroda skrivala nosečnost, zadnji dve leti pa je skrivala razhod v zasebnem ži...