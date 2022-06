Zgodbo Černobila pozna domala ves svet. Tisti, ki smo bili na svetu že v osemdesetih letih, se te sovjetske jedrske nesreče spominjamo tudi v živo, saj je vplivala tudi na okolje v drugih državah. Eden od spominov, ki ga imam, je ta, da se kot otroci po dežju nismo smeli igrati v peskovniku, saj je bil vsepovsod prisoten strah, kaj vse je lahko kontanimirano. A nesreča je nesreča, tragedija Černobila je bila v tem, kako so se takrat sovjetske oblasti lotevale posledic in koliko pomembnih podatkov so prikrile javnosti ter preostalemu svetu. Do njih so bile kritične ameriške oblasti, ki so to izkoriščale za tiho nadaljevanje večne tekme med ZDA in Sovjetsko zvezo, čeprav naj bi bila hladna vojna že končana. Tudi Hollywood je (tudi leta kasneje) o Černobilu posnel številne televizijske serije in filme, ki jih je obenem izkoriščal tudi za to, da bi ameriško javnost še naprej strašil pred komunizmom, čeprav tega že zdavnaj ni več bilo. A Amerika je imela tudi svoj Černobil, ki pa ga je bolj ali manj uspešno skušala prikrivati javnosti, do danes pa so ga že vsi dodobra pozabili. No, še dobro, da imamo Netflix, ki snema obskurne dokumentarne serije ter nam osvežuje zgodovinski spomin.

Jedrska elektrarna Otok treh milj (Three Mile Island Nuclear Generating Station) se nahaja na istoimenskem otoku (Three Mile Island) na reki Susquehanna v ameriški državi Pensilvanija, nedaleč od mesta Harrisburg. Omenjena jedrska elektrarna je znana po najhujši jedrski nesreči v zgodovini ZDA, ko se je 28. marca leta 1979 eden od reaktorjev dobesedno stalil. To je bila posledica slabega in neizkušenega vodenja jedrskega elektrarne ter kasnejšega prikrivanja oblasti o tem, kaj se tam dejansko dogajalo. Lagali so tako ameriškim državljanom kot tudi lokalnim oblastem. Šele konec septembra leta 2019 so izklopili še zadnjega od reaktorjev, razgradnja elektrarne pa bo ob visokih stroških trajala še vrsto let. Ja, tako globoko je zabredel »ameriški Černobil«. Vse to je zdaj dokumentirano skozi usta pričevalcev v Netflixovi dokumentarni seriji v štirih delih, ki nosi naslov Meltdown: Three Mile Island, in jo je režiral z oskarjem nominirani filmar Kief Davidson.

Prebivalci majhnega kraja, inženirji in druge priče vas bodo popeljali skozi neverjetno zgodbo, ki je polna težkih spominov, solza in še vedno prisotnega strahu. Tokrat prvič podrobno o tem, kaj dejansko je šlo narobe tistega nesrečnega pomladnega dne ob koncu sedemdesetih. Amerika je do takrat slepo zaupala v jedrsko energijo, saj je predstavljala nekaj novega in sodobnega, v revne kraje pa je delavcem prinašala zaposlitve in dobre plače. Nato pa je počilo ...