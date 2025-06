Ameriška kontrola zračnega prometa še vedno uporablja diskete

Kandidat predsednika Donalda Trumpa za vodjo ameriške agencije za varnost v zračnem prometu je v sredo obljubil, da bo posodobil zastareli sistem nadzora zračnega prometa v državi in rešil problem pomanjkanja kadrov. Bryan Bedford je v uvodnem delu zaslišanja za potrditev na položaj šefa Zvezne uprave za letalstvo (FAA) omenil nedavne incidente v ameriškem letalstvu, vključno z januarsko nesrečo na washingtonskem letališču Reagan National, v kateri je umrlo 67 ljudi. To je bila prva večja nesreča v komercialnem letalstvu ZDA po letu 2009.

Kakor je že pred njim odboru za proračun predstavniškega doma ameriškega kongresa zagotovil vršilec dolžnosti šefa FAA Chris Rocheleau, bodo sistemi za nadzor zračnega prometa v ZDA deležni obsežne posodobitve, s katero bodo končno prenehali uporabljati 30 let stari operacijski sistem windows 95, ki je že skoraj četrt stoletja brez uradne podpore, hkrati pa bodo opustili tudi diskete in papirnate izpise. »Včeraj smo objavili razpis, s katerim vabimo najboljša podjetja, da nam pomagajo pri tem prehodu,« je povedal Rocheleau in dodal, da bo jim posodobitev zastarelega sistema seveda vzela nekaj časa.

Stara tehnologija

Interesne skupine z Modern Skies na čelu, ki povezuje celo vrsto ameriških družb s področja letalstva in logistike, že dolgo opozarjajo, da sistem za nadzor zračnega prometa nujno potrebuje posodobitev. Večina nadzornih centrov po ZDA še vedno uporablja diskete, ki so jih razvili v poznih 60. letih 20. stoletja kot način shranjevanja podatkov z uporabo magnetnega medija v značilnem trdem plastičnem ohišju. Nadomestili so jih CD-ji, večji pomnilniki v računalnikih, shranjevanje v oblaku in še kaj, vendar so diskete presenetljivo še vedno v uporabi v številnih panogah, kjer se strojna oprema uporablja po več desetletij.

Diskete so bile razvite že v 60. letih 20. stoletja. Sodobna mularija jih pozna le kot ikono za shranjevanje v številnih aplikacijah. FOTO: George Chernilevsky/Wikimedia Commons, javna domena

Na primer, diskete so vse do leta 2019 uporabljali v Strateškem avtomatiziranem sistemu za poveljevanje in nadzor (SACCS), ki usklajuje delovanje ameriških jedrskih raket in bombnikov. Tudi Boeingova letala 747 se ne posodabljajo prek ultrahitre internetne povezave, temveč z vstavljanjem starih dobrih disket v računalnike za navigacijo in avioniko.

Dvomi o uspehu

Dejstvo, da kontrola zračnega prometa leta 2025 deluje z disketami in papirnatimi izpisi, ni najbolj pomirjujoče. Republikanski kongresnik David Joyce je Rochelauju povedal, da je bil v Kanadi, kjer si je ogledal tamkajšnjo kontrolo zračnega prometa: »V naših kontrolnih stolpih pa vidiš papir in diskete; tako ne bi smelo biti. Cenim vaša prizadevanja, da boste to popravili.«

Čeprav obstajajo dvomi, da bodo novi sistemi izboljšali varnost poletov – človeška napaka povzroči okoli tri četrtine letalskih nesreč po vsem svetu –, je nedavno poročilo FAA ugotovilo, da je 51 od njihovih 138 sistemov nevzdržnih, pri čemer navaja zastarelo funkcionalnost, pomanjkanje rezervnih delov in druge težave. »Več kot polovica teh nevzdržnih sistemov je še posebno problematična, vendar se FAA modernizira počasi – nekateri projekti ne bodo končani še od 10 do 13 let,« dodaja poročilo. FAA prav tako nima načrtov za druge sisteme, ki nujno potrebujejo nadgradnjo – trije med njimi so stari vsaj 30 let. Zamenjava sistema bo prinesla tudi nove izzive: sistem bo moral biti odporen proti hekerjem, kar je manj pomembno pri tehnologiji, ki je obstajala pred prihodom interneta.

Vodja združenja ameriških kontrolorjev zračnega prometa Nick Daniels opozarja tudi na pomanjkanje kadra. FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images/AFP

Nekateri pa dvomijo celo o sami posodobitvi. »Isto mantro poslušamo zadnjih 30 let: 'Dajte nam več denarja. Zgradili bomo nov sistem. Deloval bo bolje, deloval bo trdneje.' To letalske družbe govorijo FAA in to je tisto, kar FAA zatrjuje, da bo storila, vsakokrat ko pride na ponovno odobritev v kongres,« je za radio NPR povedal analitik letalske industrije Robert W. Mann ml. »To počno že več kot 30 let, rezultati pa so vedno isti.«

Morda bo tokrat drugače. Ali pa bomo čez tri desetletja spet poročali, da bo diskete iz kontrole zračnega prometa končno odpravil novi šef FAA – robot, ki ga upravlja umetna inteligenca.