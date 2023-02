Amerika v Sloveniji

So klubske legende. To so igralci, ki so pustili globok, najgloblji pečat, njihovo ime pa vsi navijači kluba še danes izgovarjajo izjemno spoštljivo. Med take v slovenskem športu zagotovo spada danes 62-letni Litijan Dušan Hauptman, po mnenju mnogih košarkar, ki je imel najlepši met daleč naokoli, bil je strah in trepet obramb po vsej Evropi. Letos je tudi Hauptmana doletela čast, ki bi ga morala že kako leto prej – njegov dres so slavnostno dvignili pod strop dvorane Stožice. Po domače povedano: desetice, ki jo je v Olimpiji ponosno nosil 16 let, ne bo nosil nihče več. Tradicija tako im...