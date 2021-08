Američani v Savinjski dolini vodijo kavbojski kamp

Pastor Randy Bell je Novo Mehiko zamenjal za Slovenijo. Foto: Darko Naraglav

Tri hčerke zrasle v raju

Randy Bell je z ženo Joan v Sloveniji že 22 let. Najprej sta 15 let živela v Mariboru, zdaj pa že sedem let v Velenju. Novo Mehiko, ki je ena od 50 zveznih držav Amerike, sta zapustila že pred 27 leti in pet let preživela v Srbiji, kjer sta pomagala beguncem. »Za naju z ženo je Slovenija čudovita dežela, je neke vrste raj na zemlji, je najin dom, ki ga bogatijo tudi tri hčerke, ki so tukaj zrasle,« pravi Randy.

Skupinska slika vseh udeležencev kampa z organizatorji in mentorji. Foto: Darko Naraglav

Kamp, ki je bil prvič organiziran že leta 2019 v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine Prebold, jim je po enoletnem premoru zaradi korone letos le uspelo organizirati. Za organizacijo so skupaj z DPM Prebold znova poskrbeli štirje Američani, ki že precej let živijo v Sloveniji, v Velenju. To sta dva zakonska para:interinPoleg njih je vsak dan od 9. do 12. ure za otroke skrbelo še osem drugih prostovoljcev. Program se je vsak dan začel s plesom in ameriškimi pesmimi, nadaljevali so po skupinah: nekateri so začeli pouk angleškega jezika, drugi igre, tretji pa ustvarjanje. Do konca vsakega dne so vsi otroci sodelovali pri vseh dejavnostih, vmes pa še malicali osvežujoče in domiselne dobrote.Dogajanje je bilo zelo kavbojsko obarvano, saj so se udeleženci preizkusili v metanju podkev, hitrostni ježi (neživih) konjev, skakanju v vrečah in celo v lovu za pobeglim roparjem. Vse seveda predvsem v angleškem jeziku in z nasmeškom na obrazu. Celotedensko dogajanje so končali s prireditvijo za starše, na kateri so otroci prikazali nekaj usvojenega znanja ter prejeli certifikate za opravljen Cowboy camp.Glavni organizator Randy Bell je pastor Evangelijske krščanske cerkve. »Na prvem kampu leta 2019 smo imeli 50 otrok iz Prebolda in okolice. Tedaj je bilo z nami tudi 17 mojih rojakov iz Amerike, ki so v Slovenijo prišli na moje in ženino povabilo. Lani nam kampa zaradi korone ni uspelo izpeljati, na letošnjem pa je bilo zaradi zdravstvene krize manjše število udeležencev, in sicer 25 otrok v štirih skupinah. Glavni cilj tega kampa je učenje angleščine skozi igro in aktivnosti. Otroci ob tem res uživajo, mi pa smo veseli, da lahko pri tem sodelujemo in tako bogatimo tudi sebe,« je poudaril Randy Bell. Pojasnil je tudi, kako je nastalo sodelovanje z Društvom prijateljev mladine Prebold in njeno predsednico: »Ob dnevu reformacije smo imeli na radiu Velenje enourni pogovor in tam smo se srečali z Mojco, ki nam je predlagala sodelovanje pri pouku angleščine na OŠ Prebold. Dogovorili smo se tudi za organizacijo tega angleškega Cowboy kampa v Aninem domu, kjer so razmere res idealne.«Vsi udeleženci poudarjajo, kako zanimivo je sodelovati na takšnem kampu. »Z veseljem sodelujem na tem kampu, ki je res nekaj posebnega. Ker rada delam z otroki, mi je to še v večje veselje. Program je razgiban, pester, zabaven, predvsem pa je prijeten za učenje in izpopolnjevanje angleškega jezika, saj se ga učimo skozi igro. Letos sem prvič na tem kampu in z veseljem bom tudi v prihodnje,« nam je povedala animatorka. Nad takšnim druženjem je navdušen, ki je bil animator že leta 2019: »Jaz sem iz Velenja in sem član evangelijske cerkve, tako da sem se z veseljem tudi letos pridružil Randyju Bellu in drugim Američanom iz Velenja. Sicer pa z veseljem pomagam tudi pri organizaciji drugih kampov. Tu v Preboldu imamo res dobre razmere in vsi skupaj vsestransko uživamo ter se imamo lepo. Osebno pa mi je v veselje, da lahko delam z otroki in da nanje prenašam najrazličnejše veščine in znanje.«Osnovnošoleciz Latkove vasi se je kampa udeležil že pred dvema letoma: »Kamp je zame res lepa izkušnja in kraj, kjer se marsikaj novega naučimo, predvsem angleškega jezika, ki ga usvajamo na neprisiljen, igriv način.« Prav tako osnovnošolkaiz Prebolda je komaj čakala, da je spet prišel dan, ko so lahko skupaj v Aninem domu: »Tu resnično uživam, predvsem pa sem vesela, ker se vsak dan kaj novega naučim in spoznavam ameriške igre, ples in pesmi.« In podobno razmišljajo tudi vsi drugi udeleženci kavbojskega kampa.