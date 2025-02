Alya se počuti izpolnjeno

Mozirjanka s pravim imenom Alliya Omladič je v teh poznozimskih dneh, ko že vsi nestrpno pričakujemo prihod pomladi, v svet poslala novo osebnoizpovedno pesem, ki jo spremlja videospot, in bo zagotovo odprla marsikatero srce. Na najinem srečanju v znameniti ljubljanski Kavarni Union mi je zaupala, kaj čuti v svojem srcu, nemara tudi zato, ker sva se dobili na praznik zaljubljenih. »Partnerju je treba pokazati in izkazati ljubezen vsak dan, ne samo takrat, ko je praznik in je marketinško vse skupaj zapakirano s srčki in podobnim. Mislim, da se je treba za lepo zvezo potruditi, čeprav na neki način verjamem, da če se moraš preveč truditi, ni prava. V mislih imam bolj kompromise in usklajevanja, kar se mi zdi, da je pri zvezi zelo pomembno, in seveda obojestransko spoštovanje, torej da ni neka trmoglavost z ene strani. Zdi se mi, da so odnosi na splošno nekaj najlepšega, hkrati pa nekaj najbolj zahtevnega. Veliko je od nas odvisno, kako dojemamo stvari in kako si želimo vse skupaj zakomplicirati.«

Dvajset let ljubezni

Alya žari od ljubezni, s partnerjem sta skupaj že 20 let, zato se najprej pogovoriva o tej vedno zanimivi temi. »V zvezi lahko vedno pride do vzponov in padcev. Vsi gremo čez raznorazna obdobja, sploh ko je zveza sveža in se še spoznavata. Zelo pomembno je, da je prisotna toleranca, da si pripravljen na kompromise, to pravzaprav velja za celotno obdobje zveze. Najprej je seveda zaljubljenost, ki preraste v neko spoštovanje. Čeprav verjamem, da zaljubljenost lahko traja.« Ko si naročiva zajtrk, še pove: »Verjamem, da je nekaj najlepšega, če imaš partnerja, ki te razume, spoštuje, da si z njim telepatsko povezan, da ti ni treba vedno vsega izreči. Hkrati je pomembno, da se ob njem počutiš varno, to igra zelo veliko vlogo. O svojem partnerstvu nikoli nisem želela govoriti, ker je to zelo osebno. Še vedno ne želiva biti izpostavljena z imeni in skupnimi slikami, rada bi to zadržala zase. Letos je ravno najina 20. obletnica in zadnja pesem Tvoja je namenjena njemu. Govori o naju in zato sem rekla, da si to želim izpostaviti, ker se mi zdi res srčna skladba.«

Ljubezen kot vožnja z vlakom upanja v neznano, pravi Alya. FOTO: Igor Modic

Besedilo je napisala priznana tekstopiska Urša Vlašič, ob tem pa me zanima, kaj je na to, da je dobil svojo pesem, rekel njen partner. Najprej se nasmeji, nato reče: »Saj ni prva, ampak za to zdaj veste tudi vi. Sicer pa je zanj že bilo napisanih nekaj pesmi.«

Prirojen materinski čut

Kot je Vlašičeva zelo lepo zapisala v Tvoji, je ljubezen kot vožnja z vlakom upanja v neznano: nekdo s tabo vstopi in hitro izstopi, če si nista usojena, zato se z Alyo pogovoriva o njeni sporočilnosti. »Zdi se mi, da je vedno več nestrpnosti v zvezah in da vsak takoj kar odneha, ker pač ni vse po njegovo. Ne zagovarjam, da moraš vztrajati, če nisi srečen v zvezi. Definitivno ne. Ampak še vedno sem malo staromodno romantična, ko pogledam starejše pare, ki so res leta in leta poročeni in povedo, da so bili vzponi in padci, ampak da je vredno vztrajati, če je prava ljubezen. Vesela sem, da imam to srečo in da lahko tako funkcioniram in sem v svojem poslu uspešna, ker imam doma zavetje, se počutim varno. Veliko dam na občutek varnosti in zagotovo je partner tisti, ki ti da občutek zaželenosti, ljubezni, da se počutiš izpolnjenega. Jaz sem to vedno imela in sem za to zelo hvaležna.« Ji bodo kmalu zazvonili poročni zvonovi? »Verjetno zato, ker imamo precej koncertov tudi na porokah, ta želja ni tako močna. Verjamem, da če se dva res ljubita, jima tega ni treba zaznamovati na tak način. Nikoli ne bom rekla nikoli, ampak ne razmišljam o tem. Zdi se mi, da lahko tudi na druge načine deluješ kot usklajen par.«

Letos je res posebno leto, pravi priljubljena pevka. FOTO: Igor Modic

In kakšen je njen odnos do otrok? Alya vzhičeno reče: »Obožujem otroke! Imam dve glasbeni šoli, v centru Celja in v Gotovljah, in sem cele dneve obdana z njimi. Verjetno tudi zato ni prišla želja po otroku tako hitro, ker so ti otroci v glasbeni šoli tudi moji otroci. Kakor koli obrnem, mi se imamo res radi. Ampak razmišljam o teh stvareh, ne bom lagala. Zdi se mi, da imam materinski čut prirojen, vsaj mami tako pravi, ampak vidim pri sebi, da sem čisto drug človek, ko so otroci okrog mene. Res jih imam rada.« Kot mi zaupa, si nekoč želi svojega, letos pa bo s koncerti v kulturnih domovih po Sloveniji zaznamovala 25-letnico kariere. »Pripravljamo številne koncerte, ob koncu leta tudi presenečenje. Prvi bo 9. marca v Kulturnem domu Šoštanj, tam bomo premierno odigrali tudi novo pesem Tvoja. Zdi se mi, da je letos leto sprememb, definitivno leto dogajanja, ves čas imamo koncerte. Letos je res posebno leto.«

V novem domu

Za čustveno pesem je posnela videospot, v katerem sledimo zgodbi dolgoletnega para, ki nam slika življenjsko zgodbo o povezanosti in vztrajanju, v kateri se bo našel marsikdo. »Priznani fotograf Matic Lipar s svojo ženo Katarino in otroki je odigral glavno vlogo. Poleg sem imela moje Zvezdice. To je ime za skupino prijateljev in je nastalo iz pesmi Zvezda večera. Gregor Koprivnik je ustvaril to zgodbo, in tudi če se vmes mogoče nismo toliko videli, se še vedno čuti takšna energija med nami. V spotu je tudi nekaj mojih učencev iz glasbene šole. Vesela sem, da smo ga posneli v mojem drugem domu, v Celju.«

Opomnim jo, da mi je enkrat povedala, da je Dalmacija njen drugi dom. »Ja, zdaj jih imam več,« odgovori v smehu. Za sabo ima velik življenjski projekt, novo hišo, zanima me, kako se je spopadala s stresom, ki ga prinaša gradnja. »Iskreno, imela sem srečo, da ti dve leti niti nisem imela časa in se nisem toliko ukvarjala s tem. Je pa res, da je bila na koncu, od poletja lani, neka nervoza, ampak zdaj je super. Še malo, pa bomo končali.«

Alya in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Zdaj že uživa v novem domu, in kot mi pove, je krasen občutek, ko imaš nekaj svojega. »To je občutek neke izpolnitve, da imaš neki svoj prostor. Saj sem že prej imela svoje domove, ampak to je pa zdaj tisto, kar sem si res zamislila.« Alya strne svoje misli in v celoti razodene srce: »S pesmijo Tvoja čutim, da sem v tem trenutku res iskrena, zelo lepo se pokriva z mojim trenutnim stanjem: to je notranja izpolnitev samega sebe, ki jo doživiš skozi ljubezen, partnerstvo in z domom, ki si ga ustvariš. Že od nekdaj je bila družina zame na prvem mestu. Res se počutim izpolnjeno.«