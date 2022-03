Avtonomija Bilo je še obdobje SFRJ, kjer je bilo marsikaj nerazumno, in družina Bagola je bila, federativno posedena v socialistični katrci bež barve, na poti v Avstrijo. Škripajoči amortizerji so nepričakovano zgledno zgladili nihanje v ostrem zavoju pred maloobmejnim prehodom Cankova in poskrbeli, da so skrbno pokupčkani dokumenti še naprej pedantno ždeli na armaturki. Že smo zavirali pred leseno zapornico, ki je vzporedno z gladino mejnega potoka Kučnica državo ščitila pred šverckomercem pralnih praškov Persil, kave Tschibo, katalogov Quelle in čokolade Milka. Kot to pokroviteljsko in sam...