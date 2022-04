Psi in ribarjenje V pasjih šolah pse in njihove lastnike izogibanja drugim psom in ljudem v širokem loku učijo iz dveh razlogov. Prvi je, ker je prav, da se psi naučijo drug drugemu približevati varno in spoštljivo; kar pomeni pazljivo, s strani, ne pa frontalno in zaletavo. Drugi razlog prinaša drugačen vpogled: ker so mladički ljubki, jih ljudje na cesti veliko ustavljajo in občudujoče čohajo. Če se kužki na take dražljaje preveč navadijo, jih, ko niso več majhni in prikupni, od mimoidočih zahtevajo tako, da po njih skačejo. Nezavedno na podoben način za komplimenti ribarimo tudi ljudje. D...