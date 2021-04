Ali Slovenec lahko postane papež?

Papež Frančišek bo za letošnjo veliko noč zaradi epidemije novega koronavirusa že drugič zapored daroval velikonočno mašo in podelil blagoslov urbi et orbi (mestu in svetu) brez prisotnosti vernikov, ki bi se sicer množično udeležili velikonočnega srečanja na Trgu sv. Petra v Vatikanu. Mimogrede, 13. marca je minilo že osem let od izvolitve kardinala Jorgeja Marie Bergoglia na sedež apostola Petra kot 266. papeža Katoliške cerkve, ki si je izbral ime Frančišek. V zadnjem obdobju je tretji papež, ki ni Italijan; po papežu Janezu Pavlu II., Poljaku Karlu Jozefu Wojtyli, ki je bil prvi slovanski...