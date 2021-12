Alfi Nipič: Znova se učim hoditi

V mariborskem Muzeju narodne osvoboditve so sredi minulega tedna, 8. decembra, odprli razstavo Ostal bom muzikant brez glavnega akterja Alfija Nipiča, saj legendarni pevec še vedno okreva po okužbi s koronavirusom. Prejšnji teden so ga iz mariborskega UKC premestili na oddelek za pljučne bolezni na Slivniškem Pohorju, kjer se znova uči hoditi. Še vedno potrebuje tudi kisik. »Trenutno se počutim zelo v redu. Okužbo sem premagal, še vedno pa potrebujem pomoč kisikove maske in tako bo verjetno nekaj časa. Največja sreča je, da nisem potreboval respiratorja. Sem pa zbolel za covidno pljučni...