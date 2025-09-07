Aleš Klinar: Če je prava zabava, tulim ko prašič

Skromen sem fantič iz hribovske vasi, rad bi se oženil, a nobene zame ni. Cele dneve se po vasi s traktorjem podim, gledam mlade punce, a nobene ne dobim, je del teksta legendarnega komada Ti si moj sonček, tekst je napisal Aleš Klinar, ustanovni član legendarne skupine Agropop. Številne generacije so se zibale v teh ritmih. Agropop se je leta 2000 poslovil, a nikoli povsem. Tudi o tem in vrnitvi na odre smo se pogovarjali z danes 61-letnim Klinarjem, za katerim je več kot 40 let plodovitega glasbenega ustvarjanja. 15 albumov Agropop je bil slovenska zabavno-glasbena skupina, katere idejni v...