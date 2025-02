Aleksej Ivačič Kolar oziroma PolarAce z boksom porablja presežek energije

Aleksej Ivačič Kolar, ki ustvarja pod umetniškim imenom PolarAce, šteje šele 17 let in bo najmlajši izvajalec na letošnji Emi, kjer se bo prestavil z avtorsko skladbo Kind (Prijazen). In tak, prijazen mladenič s Kozjanskega, natančneje iz Imenega, je tudi sam.

Kdaj ste odkrili nadarjenost za glasbeno ustvarjanje in kdo vam je na tej poti stal ob strani?

Pojem od zgodnjega otroštva. Pel sem doma in nato v vrtcu. Menda sem že takrat prepeval znano skladbo Vlada Kreslina Črna kitara, a se tega ne spomnim. Ko sem prišel v osnovno šolo, sem začel obiskovati pevski zbor pod mentorstvom Mihaele Pihler, ki mi je ogromno pomagala s tem, da me je izbrala za kak solističen nastop in me naučila tudi nekaj malega o tehniki petja. Zdaj znanje že eno leto izredno hitro izboljšujem pri magistrici Alenki Gotar.

Kaj bo šel študirat, še ne ve, najverjetneje nekaj povezano z glasbo ali fiziko. FOTO: osebni arhiv

Ste pevec, kitarist in tudi violinist. Ste obiskovali tudi glasbeno šolo?

Ja, v Rogaški Slatini sem pridobil nižjo glasbeno šolo za violino, zatem sem se dve leti šolal še zasebno pri Svenu Markoviću. Znanje kitare sem večinoma pridobil s pomočjo »učitelja« YouTuba in veliko vajami. Na enak način se učim igrati klavir, a znam za zdaj pretežno samo akorde.

Skladbe menda ustvarjate sami, koliko ste jih že zložili?

Drži. Pesem z naslovom Kind (Prijazen), s katero se bom predstavil na letošnji Emi, sem napisal sam, tako besedilo kot melodijo. Napisal sem že kar več pesmi, nekaj dobrih, a tudi nekaj slabih. A imam trenutno žal samo akustične verzije in niso nikjer objavljene, razen ene z naslovom Home, ki je na mojem kanalu​ na YouTubu. Je pa vredno pisati lastne skladbe, saj se lahko vanje, ko jih pojem, veliko bolje vživim.

Na odru Eme se boste predstavili s pesmijo Kind, v kateri menda opisujete sebe. Pojete o prijaznosti?

Glavno sporočilo je, da se vedno splača biti prijazen. Pojem tudi, da se zavedam tega, da nisem popoln, ampak se bom vseeno potrudil biti čim bolj prijazen.

Ponosni ste na pasjega prijatelja Polarisa, ki ga ljubkovalno kličete Po. In menda je z vami že nastopal?

Po je pasme border collie, za katero je značilno, da je izjemno inteligentna in energična. Zato je treba psom posvečati ogromno pozornosti. In ker doma nimamo ovc, ki bi jih lahko pasel, ga pač učim raznoraznih trikov. Polaris je star komaj tri leta in zato še ni čisto zrel. Ima pa najboljši karakter na svetu. Vesel je vsakega človeka in prav lepo ga je gledati, ko ga crkljajo kakšni otroci ali upokojenci. Drži, da sva skupaj nastopila v šovu Slovenija ima talent. V polfinale se nama sicer ni uspelo prebiti, a je bila to zanimiva izkušnja. Tisti, ki so gledali nastop, so naju zelo pohvalili.

Aleksej obožuje Polarisa. FOTO: osebni arhiv

Bo Polaris nastopil z vami tudi na Emi?

Ne, žal ne, saj bi bilo to zanj preveč stresno. Njemu ni v interesu, da navdušuje množice, čeprav ima zelo rad ljudi. Motijo ga svetle luči in glasni zvočniki na odru. Veliko raje se zato odpravim z njim na dolge sprehode ali v gozd, kjer lahko divja po mili volji.

Kateri poklic boste izbrali?

Trenutno sem dijak 3. letnika Gimnazije Bežigrad, nisem pa čisto prepričan, kaj bom šel študirat. Najverjetneje bom izbral študij, povezan z glasbo ali fiziko.

Imate sladkorno bolezen. Kako vas ta omejuje pri vašem delu, šolanju, glasbenem ustvarjanju?

Skoraj nič. Res je, da se moram precej strogo držati diete in vedno paziti na sladkor, a mi je zaradi tega vse drugo lažje. Nimam višjih sladkorjev, ki bi negativno vplivali na moje zdravje in šolanje. Glasba pa mi pri vodenju te bolezni samo pomaga, ker me sprošča.

Tudi nastopila sta že skupaj. FOTO: osebni arhiv

Je res, da trenirate tudi boks?

Moj največji hobi je glasba, s katero se ukvarjam večino prostega časa. Igram tudi na ulici, obiskujem solo petje, igram kitaro, violino in klavir. Štirikrat na teden pa grem tudi na trening boksa, saj moram nekako sprazniti svoj rezervoar odvečne energije.

Če bi imeli čarobno palico, kaj na svetu bi spremenili, pričarali, če bi imeli moč?

Če bi bilo to možno, bi naredil, da bi se vsi ljudje med sabo poslušali in poskušali razumeti. Verjamem namreč, da ni nihče popoln egoist in da so vsi ljudje prijazni. Na ta način bi gotovo razrešili veliko večino sporov, ki se netijo po svetu.

Vaše sanje so ...

Moje sanje so širiti srečo po svetu. Želim deliti dobre misli skozi svojo glasbo in s tem polepšati čim več življenj. Glasba nas povezuje in zato bom tudi sam z glasbo povezal svet.