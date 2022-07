Agresivna energija julija: obetajo se retrogradne drame

Letos nam že zaradi svetovnih dogodkov ni lahko. Začelo se je z omikronom in grožnjami o pomanjkanju dobrin, nadaljevalo pa z vojno Rusije proti Ukrajini.

V ZDA je bilo okrog aprilskih in majskih mrkov v znamenju bika in škorpijona veliko srhljivih množičnih streljanj in padcev finančnih trgov, sledila je razveljavitev pravice do splava. Pri nas se godi veliko kriznih dogodkov, če začnemo samo z volitvami ter z njimi povezanimi situacijami.

Obdobje raka je do 22. julija

Rak je vodno znamenje, ki vlada domu, družini in čustvenim vezem. Medtem ko nas je večina sita zaprtosti doma po dveh pandemičnih poletjih, je to idealen mesec, da se znova povežete z ljubljenimi in družino, ki jih že predolgo niste videli. Dobite se v nekem prijaznem okolju, kjer lahko uživate v prijetnem kakovostnem času.

Pluton se grdo obnaša, zato poskušajte zadržati borbenost in eksplozivnost 19. julija, ko Plutona v trdoglavem kozorogu preide borben aspekt. Letna opozicija Sonce-Pluton 19. julija je dan, ko lahko ego in temperament izbruhneta izpod nadzora. Prepričajte se, da ne projicirate na druge, in pazite na svoje tlačenje drugih k tlom.

Pluton lahko razkrije zlovešče vedenje, zato če vidite nekoga, ki se obnaša sumljivo, opozorite tiste, ki vam lahko pomagajo, ali se odstranite iz dogajanja. Nočemo razpihovati strahu, a v današnjem svetu ne moreš biti preveč previden.

Pozitivna plat je, da lahko ta močna energija (ki jo je treba upravljati zelo previdno) sproži veliko preobrazbo tam, kjer so stvari stagnirale. Skrite informacije lahko pridejo na dan in to lahko spodbudi prepotrebno spremembo na osnovni ravni, četudi je na začetku boleča.

Retrogradne drame

To je tudi veliko obdobje retrogradnosti. Mesec se je začel s tremi počasnimi zunanjimi planeti v retrogradnem gibanju z zmanjšano močjo, kar je značilno za poletje. Ta nebesna telesa preživijo od štiri do pet mesecev v letu v obratni smeri, kar je običajno občutno bolj blago kot notranji planeti, kot sta Merkur in Venera, ki vplivata na naše vsakodnevno življenje.

Pomagajte si sami V tem času vam priporočamo, da se komunikacije lotevate nežno in nenasilno, svoja čustva izražajte jasno, brez vzbujanja krivde ali kritiziranja, bodite pa pripravljeni, da boste tudi sami deležni marsikaterega napada – morda še najbolj s strani tistih, ki ne vedo, kaj se vrši med planeti, in bodo preprosto žrtve razburkanih čustev.

Če sploh kaj, nam ta retrogradnost zunanjega planeta daje priložnost, da stopimo nazaj in opazujemo z manj reaktivnega mesta, kar je lahko koristno. Ves julij se strukturirani Saturn vrača skozi vodnarja, Pluton se obrača skozi kozoroga, Neptun pa je lump v ribah. 19. julija se bo Kiron obrnil retrogradno v ovnu, kar nam bo dalo priložnost, da zacelimo dele svoje identitete in rane glede tega, da spregovorimo.

Nato se 28. julija ekspanzivni Jupiter za štiri mesece obrne retrogradno, večinoma v ovnu, a 28. oktobra zdrsne nazaj v ribe. Z dvema novima retrogradama v tem bojevitem ognjenem znamenju so lahko na obzorju napetosti in vojaške akcije.

Julijska superluna

Polna luna v kozorogu 13. julija bo izjemna. Kozorog je znamenje ambicij in dolgoročnih ciljev. Znova preverite morebitne novoletne zaobljube – ali preberite svoj letni horoskop za leto 2022 –, da vidite, ali ste usklajeni z napovedmi in na pravi poti. Po potrebi naravnajte smer! Sezona leva in nova luna v levu nas bosta dvignili.

Od 22. julija je pred nami mesec tega sončnega znamenja, ki vlada nebu in nas povezuje s srcem in strastmi. Lev je znamenje ustvarjalnosti, otroštva in igre. Medtem ko lahko senčna stran vzbudi ego in gospodovalno vedenje, je to priložnost, da se spet čudite stvarem in se veselite, še posebno ob novi luni v levu 28. julija. Tudi srečanje Uranovega severnega vozla v viku 31. julija je videti intenzivno. Zadnji julijski dan nam bo postregel s pravo predstavo. Prvič po letu 2007 bosta karmični severni vozel in radikalni spreminjevalec Uran, planet nenadnih dogodkov, ustvarila natančno konjunkcijo. Ves mesec bosta potovala v tesnem stiku, tako da bomo to čutili ves julij.

To bi lahko bil pomemben trenutek za finančne trge in z nepredvidljivim Uranom je to lahko vzpon, padec ali pretres. A poglejmo z optimistične plati: severni vozel nas res usmerja v smer, kamor naj bi šli.

Morda bodo velike finančne institucije začele regulirati digitalno valuto ali pa bo to pomemben trenutek v spreminjajoči se pokrajini okoli denarja. Žal bik ni nagnjen k temu, da naredi vse tako, da je prav za vse (sklepa kompromise), temveč preprosto tako, da ima prav. Uresničevanje trdnih odločitev in rezultati ob koncu meseca verjetno ne bodo ustvarili takšne vrste zadovoljstva, ki vodi v mir. In potem bo tu že avgust.