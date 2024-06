Abuhi so pripravljeni na poletje

Štiričlanski ansambel Abuhi iz Koroške je poslušalcem te dni predstavil novo polko z naslovom Poletni večeri, s katero napovedujejo poletje, hudo vročino in živahne veselice na vasi, na katerih se ljudje družijo, pa tudi zavriskajo. Rožle Javornik, Tadej Breznik, Alen Kogelnik in Gregor Kolar, ki je tudi avtor glasbe in besedila nove polke, so člani ansambla Abuhi. Polka že prej ni manjkala na nobenem njihovem nastopu, odkar so zanjo posneli videospot, pa se nadejajo, da jo bomo slišali na veselicah po vsej Sloveniji in jo bodo hitro posvojili tudi drugi ansambli. Zakaj? Ker gre skladba hitro v uho, spevno in aktualno za ta čas pa je tudi besedilo, saj v njem fantje vabijo na številne veselice. Pravzaprav se jim nanje mudi, po njihovem bi lahko trajale kar pet dni.

Na videospot so zelo ponosni. FOTO: Nika Hölcl

V polki opevajo, da bodo letošnji poletni večeri vroči. »Vroče bo, da nas bo kar oblivalo. Zvečer pa se bomo na veselicah malo ohladili,« pravijo fantje, ki so pod okriljem produkcije KikiRiki Films za polko posneli videospot. In to na ekološki kmetiji Smuk v Šentjanžu pri Dravogradu, v piceriji Gajbica na Ravnah na Koroškem ter fitnesu Herkul na Prevaljah. Med snemanjem so se fantje zelo povezali ter s skupnimi močmi in idejami pridali vsak svoj košček h končnemu izdelku, na katerega so, kot pravijo, zelo ponosni.

Utrinek s snemanja FOTO: Nika Hölcl

Glasbo, besedilo in aranžma je tokrat prispeval novi član Abuhov Gregor Kolar, ki edini ni iz Koroške, prihaja namreč iz Dramelj v občini Šentjur. Je tudi član Kvarteta Pušeljc. Prej je bil harmonikar v Ansamblu Mladika, harmoniko pa tudi poučuje. Je multiinštrumentalist in odličen basist, nekoč tudi član Akademskega pevskega zbora Maribor, tako kot vsi drugi člani.