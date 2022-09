9000 kilometrov za novorojenčke

Več kot 1500 tekačev in obiskovalcev jubilejnega 10. Triglav teka je minulo soboto prispevalo k nepozabnemu športnorekreacijskemu dogodku. Tekači vseh generacij so se ob podpori vrhunskih športnikov preizkusili v šestih izzivih: otroškem teku Kuža Pazi, družinskem teku, štafetnem teku trojk, polmaratonu, teku na 10 in na 5 km. Tudi letos so po stezah protokolarnega parka Brdo tekli za dober namen – boljšo oskrbo novorojenčkov, obenem pa je bila v ospredju trajnostna naravnanost dogodka. Tekači vseh starosti in stopenj so skupaj pretekli več kot devet tisoč kilometrov.

Cene Prevc je ambasador Triglav teka.

Triglav tek k zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu spodbuja vse generacije, zato prireditev že vsa leta podpirajo tudi številni slovenski vrhunski športniki. »Triglav tek je priložnost za dober trening, proga je nezahtevna in prijetna. Obenem kot športnik z udeležbo izkažem hvaležnost Zavarovalnici Triglav, ki podpira parašport v Sloveniji.

Zbrane je zabaval primorski glasbenik Samuel Lucas.

Na dogodku je tudi priložnost, da se fotografiram s katerim od cenjenih športnikov. Lani sem v cilj pritekel s Petrom Prevcem,« je na dogodku povedal naš slepi tekač Robi Kogovšek, tudi ambasador Triglav teka. Za tekače so ob trasah in v ciljnih ravninah navijali vrhunski športniki, med njimi smučarski skakalci Cene Prevc, Nika Križnar in Urša Bogataj, biatlonci Anamarija Lampič, Jakov Fak, Klemen Bauer, deskarja na snegu Žan Košir in Rok Marguč ter smučarski tekači Vesna Fabjan, Eva Urevc, Neža Žerjav in Miha Ličef.

Trajnost in prihodnost

»Je dogodek, ki združuje ljubezen do športa in narave, povezuje vse generacije, spodbuja vztrajnost, dobrodelnost ter zdrav in aktiven življenjski slog. To smo pokazali tudi letos, ko smo s številnimi tekači in drugimi obiskovalci ustvarili nepozaben dogodek v osrčju narave. V želji, da negujemo naravo in varujemo našo prihodnost, smo tokrat posebno pozornost namenili trajnosti. Triglav tek namreč prispeva tudi k uresničevanju nekaterih ciljev v sklopu projekta Zavarujmo prihodnost in predstavlja del našega trajnostno naravnanega delovanja,« je povedal Tadej Čoroli, član uprave Zavarovalnice Triglav. Tako so si organizatorji tudi letos prizadevali, da naravo v protokolarnem parku Brdo zapustijo brez enega odpadka. Udeležencem so postregli lokalno pridelano hrano, boni zanjo pa so bili iz papirja, ki vsebuje semena, tako da jih bodo lahko tudi posadili.

Med tekači se je znova znašel predsednik republike Borut Pahor.

Prireditev je že tradicionalno posvečena tudi najranljivejšim članom naše družbe. Zavarovalnica Triglav je znova predala donacijo bolnišničnim ustanovam. Direktorica službe za trženjsko komuniciranje v Zavarovalnici Triglav Tjaša Kolenc Filipčič je bon v višini 15.000 evrov izročila Ultrazvočnemu društvu za projekt Slojenčki, ki bo sredstva namenilo za nakup oksimetrov in grelnih gnezd za potrebe slovenskih porodnišnic.