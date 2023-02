900 dni v mrzli garaži

Nekaj sladkega je komedija zabavnih zmešnjav in zapletov, seveda posladkana z romantiko. Scenarista in producenta Urška Majdič in Tin Vodopivec, nekdaj partnerja tudi zasebno, sta v nov slovenski film vložila veliko svoje ustvarjalnosti. V kina je prišel na dan zaljubljencev, glavna igralca pa sta Saško Kocev in Jelena Jovanova. Režiser Tin je te dni polno zaseden, težko ga je dobiti celo na telefon. Ko mu to navržem ob srečanju, se najprej nasmeji, nato pa razloži. »Se opravičujem, če me je težko dobiti, ampak res se trudim za naš film Nekaj sladkega, zato delam od jutra do večera. Celo zbujam se ob 4:30 sam od sebe, ko se spomnim, da sem pozabil odgovoriti na kakšno elektronsko pošto. Ker nimamo denarja za promocijo filma, je veliko obveznosti padlo na Urško in name, tako da opravljava delo 5, 6 ljudi,« mi iskreno zaupa in hkrati pove, da je na slovesni premieri, ko so njegov izdelek po štirih letih dela videli tudi drugi, zelo užival. »Končno smo spustili film med ljudi, se spet podružili z igralci in ekipo … Bil je pravi praznik filma in zelo lep večer.« Številni pozitivni odzivi se vrstijo po ogledu filma in z nasmehom na obrazu mi Tin pove nekaj iz prve roke. »Moram priznati, da so ljudje iskreno presenečeni, da je dober film. Nekateri so stopili do mene, skorajda bledi in v šoku: Tin, to je bilo res dobro. Ne, res, res je bilo dobro. Tako da počasi se širi vest, da je film zabaven, in upam, da nas obišče čim več ljudi.«

Rad ima policiste

Ko se usedeva v ljubljanski kavarni, mi razkrije, kako je sploh nastal film, ki je navdušil tudi največje skeptike. »Želja je tlela v meni, vzhajala je kot testo za kruh, vsak dan je bila večja. To je bilo nekaj, kar sem enostavno moral narediti in izpeljati. Ampak nič se ne bi zgodilo brez Urške in pozneje tudi našega glavnega igralca Saška Koceva ter fantastične ekipe entuziastov.«

Z Urško sta se pred kratkim razšla, a sta odlična in ustvarjalna ekipa. »Ideja za scenarij je bila v mojem predalu skoraj 10 let, ampak z Urško sva jo potem kompletno predelala, in tukaj gre njej veliko zaslug, saj je dodala svojo čarovnijo.« Nekdanja zaljubljenca imata triletnega sina Krisa Maja in kljub razhodu ostajata prijatelja. »Glede na to, da smo odrasli in zreli ljudje, ni tako težko, predvsem moraš dati svoj ego na stran in razmišljati, kaj je dobro za otroka in za dobro vseh. Midva se super razumeva, tako da se imamo zelo fajn.« V filmu se oba pojavita v manjših, zabavnih vlogah dveh policistov. »Zelo rad imam policiste in v čast in veselje mi je bilo nadeti si policijsko uniformo. Pa še res je, kot pravijo, da z uniformo dobiš tudi neko samozavest. Komaj čakam, da me ustavi kak policist, ki si je pogledal film, pa da potem debatirava o filmu kot 'poklicna kolega',« se nasmeji.

Vse zmogli s pomočjo čokolade

Nekaj sladkega vsebuje vse elemente dobre romantične komedije: smešne vložke, sladke prizore, življenjsko filozofijo. Z dobro zgodbo družbi nastavlja ogledalo. »Želeli smo se dotakniti sveta marketinškega biznisa, kjer je veliko lažnih nasmehov, praznih pohval in tudi precej zahrbtnosti. Ampak vse skozi oči komedije in zabave, tako da mislim, da so sporočila zelo subtilna.«

TR

Režiser mi razkrije, kako je dobil naslov Nekaj sladkega. »Različne ideje sva imela za naslov, ampak ko je Urška predlagala Nekaj sladkega, sva oba vedela, da je to to. Oba tudi zelo rada uporabljava to besedno zvezo, saj sva vedno za nekaj sladkega.«

Ko poskušam izvedeti, ali je bilo na snemanju vedno sladko, me v smehu vpraša: »A je bila to šala?« Nato poda iskren odgovor, da seveda ni bilo vedno sladko. »Zelo sem užival v snemanju, vendar je bilo tudi zelo stresno, naporno in res velik zalogaj. Ampak smo vse zmogli – s pomočjo čokolade.«

Med snemanjem je bilo zelo pestro. »Začelo se je že nekaj dni prej, ko je v istem dnevu najprej ena od igralk odpovedala sodelovanje zaradi prezasednosti, potem se je našemu mojstru luči Andreju razbilo steklo na avtu in še isti dan sem dobil klic našega glavnega igralca Saška, da je na urgenci.« A vse se je dobro izteklo. Uspelo mu je zbrati pravo zvezdniško zasedbo, glavna igralka je celo nastopila v filmu Angeline Jolie. »Prepričala sta jih scenarij in naša nora vizija,« mi razkrije, kako so privolile takšne zvezde.« V filmu slišimo vse jezike bivše Jugoslavije, ne manjka balkanskega humorja, zato ga podrezam, ali je kljub temu to čisto slovenski film. »Zagotovo je slovenski film, posnet v Sloveniji s slovensko ekipo, je pa res, da imamo precej igralcev iz bivše Juge, in dialogi so temu primerni. Ljudje se pogovarjajo spontano, v različnih jezikih, kot je tudi v resničnem življenju.«

Vse se da, če se hoče

Komedija je bila narejena s srcem, a Tin še vsaj dober mesec ne bo imel časa zase, saj ga čakajo premiere po Sloveniji in v tujini. »Tega se zelo veselim. Marca nas čaka premiera v Zagrebu, potem turneja po vsej nekdanji Jugi. Skopje, Beograd, Sarajevo, Podgorica … to bo norooo!« Na slovesni premieri v Ljubljani je bila glavna pijača žganje, zato ga povprašam, ali je tudi on zvrnil kako šilce. »Eno rakijo sem pa res spil, potem pa so me takoj zanimali prvi odzivi, komentarji. Izračunal sem, da sem približno 900 dni sedel sam za mizo v mrzli garaži, zato zdaj, ko smo končno dali film med ljudi, uživam in poizkušam posrkati čim več odzivov in te energije, ki se ustvari zgolj, ko se najdemo ljudje skupaj v živo.«

Nekaj sladkega pa ni edina stvar, s katero nam bo Tin letos postregel. »Za jesen pripravljam nov stand up šov, nove šale, vmes pa bomo začeli delati nov film. Čez poletje bi se rad malce odklopil in spočil, saj nisem imel pravega dopusta od februarja 2019,« se nasmeji.

Nekaj sladkega je tudi nam namenil ob koncu pogovora. »Upam, da bo naša zgodba mogoče še koga spodbudila, da se loti projekta, o katerem sanja že vrsto let. Mislim, da smo dokazali, da se vse da, če se hoče. Slišati je kot kliše, ampak je res,« se nasmeji in odide po novih opravkih, ki so zdaj zanj zgolj sladke skrbi.