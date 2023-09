7 načinov za nov začetek

Poletje se bliža koncu, zato je to čas organizacije, načrtovanja in novih začetkov. Seveda je to idealni trenutek, da ponovno ocenite, kako vam gre, in si zadate nekaj novih nalog. Za te zaobljube vam ni treba čakati do januarja, k temu smo vas že večkrat spodbudili. Zato vzemite nov zvezek in si zastavite cilje.

Zakaj septembrske zaobljube?

Čeprav so tradicionalne zaobljube postavljene januarja ali konec decembra, to ni vedno najlažji čas za njihovo določitev. Takrat namreč obstaja veliko pritiska pri postavljanju ciljev, poleg tega pa imajo ljudje običajno bolj slabo finančno stanje po praznikih, kar vpliva na razpoloženje in motivacijo. Upajmo, da se po poletju počutite osveženi, sproščeni in polni energije po dopustu. To vas postavlja v odličen položaj za zastavljanje ciljev. Poleg tega je vreme na splošno bolj prijetno, dnevi pa daljši. Z vsem tem vred imamo lahko več motivacije, zaradi česar je to idealen čas za pridobivanje dobrih navad, preden nastopijo krajši dnevi, ki nas bodo potisnili v bolj čemerno razpoloženje. Dopust nam namreč lahko omogoči, da se ustavimo in ponovno ocenimo svoje cilje in tisto, kar je pomembno.

Ker je situacija drugačna kot ob novem letu, so tudi cilji drugačni. Zato smo zbrali nekaj načinov, kako se pripraviti, da bodo cilji ne le sanje, ampak tudi uspešni.

Naj bodo realni

Čeprav je dobro sanjati velike sanje, je prav tako pomembno, da se tega zavedate in ste realni glede tega, kaj lahko dosežete. Ne postavljajte si denimo cilja, da boste vsak mesec prihranili tisoč evrov, če je to nemogoče glede na vaše stroške. Ne pozabite, da ste vi edini, ki te cilje nadzirate, zato izberite, kaj resnično želite storiti in doseči, in naj vas ne zapeljejo drugi ali tisto, kar menite, da bi morali početi. Če bo tako, boste namreč kvečjemu izgubili zanimanje in prej obupali.

Postavite prioritete

Izberite, čemu boste dali prednost. Težko je žonglirati z več rečmi naenkrat in včasih zaobljube niso uspešne preprosto zato, ker se poskušate lotiti vsega naenkrat, kar je recept za neuspeh. Vaš čas je omejen, zato se ne morete hkrati osredotočati na cilje na vseh področjih svojega življenja. To vzemite, kakor da obstajajo letni časi za različne stvari. Nekatere mesece se lahko bolj osredotočate na delo, druge na družino in tretje na telesno pripravljenost. Imejte v mislih te splošne teme, pri katerih se ljudje običajno trudijo, da bi postali boljši:

* fizično dobro počutje in sprejemanje bolj zdravih odločitev (prehrana, vadba, spalne navade),

* finančni cilji (postati bolj neodvisen, naučiti se razporejati svoj proračun/varčevati, zagotoviti si prihodnost),

* duševno zdravje (čuječnost, vera, duhovno življenje, meditacija),

* odnosi (ponovno povezovanje s partnerjem, družino in prijatelji),

* notranje bogatenje (učenje nove spretnosti/konjička, večja kulturna ozaveščenost, potovanje).

Nič ni narobe s tem, da imate več ciljev, saj so med seboj pogosto povezani, a poskrbite, da jih postavite na prioritetno lestvico po pomembnosti.

Ko se odločite, čemu želite dati prednost, se bodo cilji zdeli še bolj obvladljivi, če jih boste razdelili na izvedljive dele.

Cilje tudi razčlenite

Ko se odločite, čemu želite dati prednost, se bodo cilji zdeli še bolj obvladljivi, če jih boste razdelili na izvedljive dele. Hkrati vas bo to ohranjalo motivirane, saj možgani ne poznajo razlike med majhnim in velikim ciljem, zato bo izpolnitev majhnega cilja znotraj večjega sprostila hormon dobrega počutja in nas motivirala, da nadaljujemo. Svoj napredek lahko celo izmerite tako, da si zastavite časovnico za vsak manjši cilj in sproti obkljukajte vsak dosežek. Če se denimo osredotočite na duševno zdravje, si boste morda nazadnje le vzeli čas in poiskali terapevta ter si na koledarju označili termine za srečanje z njim.

Naj bodo vidni

Bolj ko boste opomnjeni na svoje cilje, bolj verjetno boste delali zanje. Ko so v ospredju vaših misli, si bo že vaša podzavest prizadevala, da bi jih dosegli. Lahko uporabite tablo z vizijo za domačo pisarno, spremenite svoj ohranjevalnik zaslona na telefonu ali si nalepite seznam ciljev na ogledalo v kopalnici. Pomembno je, da je zelo močan učinek tega, da so v vašem vidnem polju. To namreč vašim možganom sporoča, da je pomembno, zato se boste prilagodili njihovemu doseganju in se bolj zavedali priložnosti za to v svojem okolju ter jih aktivno iskali in ukrepali.

Odgovornost

Del procesa načrtovanja ciljev je merjenje napredka, zato redno preverjajte vsako stopnjo, da vidite, ali ste na dobri poti, da dosežete svoje cilje. Čez dva meseca preverite, kako daleč ste prišli. Koliko srečanj ste že obiskali za tisti cilj duševnega zdravja? Ali obstaja posebna situacija, ki vam jo je pomagal rešiti terapevt? Če veste, da boste morda samega sebe vodili za nos, vam bo morda koristil partner za to odgovornost: delite svoj načrt s prijateljem, partnerjem ali sodelavcem, da boste nekomu odgovorni.

Opazite izzive

Najverjetneje se boste soočili z ovirami, ne glede na to, ali vam je neuspeh v službi požrl prosti čas ali pa se boste nekaj tednov po svojih odločitvah zavedeli, da ste letvico postavili previsoko. Zapisovanje izzivov vam bo pomagalo prilagoditi načrt igre in biti bolje pripravljeni na spoprijemanje s prihodnjimi neuspehi.

Bodite nežni do sebe

Ne pozabite biti prijazni do sebe. Postavljanje ciljev naj bi bil pozitiven proces, ki vam pomaga, da se uskladite s svojimi vrednotami. Če si zadate te zaobljube zdaj, boste imeli odlično priložnost za srečen in uspešen konec leta ter boste na dobri poti za naslednje.