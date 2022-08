4000 beaglov išče dom

V ZDA skoraj 4000 beaglov išče nov dom, potem ko so jih rešili iz vzrejne ustanove v Cumberlandu v ameriški zvezni državi Virginia, kjer so bivali v nemogočih razmerah, namenjeni pa so bili za prodajo laboratorijem za poskuse z drogami.

Šlo je za eno največjih reševalnih akcij za pse v ZDA doslej. Ameriško pravosodno ministrstvo je podjetje Envigo RMS kot lastnike sicer že maja tožilo zaradi krutega ravnanja z živalmi. Inšpektorji so namreč ugotovili, da so nekatere pse usmrtili, namesto da bi jih veterinarsko oskrbeli zaradi bolezni, ki se jih sicer da enostavno pozdraviti. Poleg tega so živali hranili s hrano, polno ličink, plesni in iztrebkov, nekaterim doječim samicam pa sploh niso dali jesti. Zaradi izpostavljenosti mrazu je umrlo najmanj 25 pasjih mladičev.

Podjetje je obtožbe zanikalo, a napovedalo zaprtje objekta in namestitev psov pri dobrodelni organizaciji za pravice živali Humane Society. Po zaprtju so se dobrodelne organizacije lotile iskanja novih domov za pse, saj jih 4000 pač ne morejo sprejeti. Vodja te organizacije Kitty Block je dejala, da bodo potrebovali najmanj 60 dni, da vse spravijo na varno. Pri tem bodo sodelovali s partnerskimi zavetišči in reševalnimi centri po vsej državi.

Za nekatere pse so že našli nove domove po ZDA, med drugim jih je 200 odšlo na jug Kalifornije. Pred tem so jih zdravstveno pregledali in cepili. A številni rešeni psi so travmatizirani. Po navedbah dobrodelnih organizacij nekaterih mladičev nikoli nihče ni držal v rokah in sploh niso vedeli, kako se igrati.