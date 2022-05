Veliki finale lige prvakov: 2500 evrov soba, 690 vstopnica

Madridska četa italijanskega trenerja Carla Ancelottija je za nastanitev izbrala prestižni hotel, kjer ne bo manjkalo niti ptičjega mleka. Luka Modrić in člani ekipe bodo spali dobrih 40 minut od prizorišča finala, stadiona Saint Denis, in sicer v prestižnem petzvezdičnem hotelu Auberge du Jeu de Paume v kraju Chantilly; za noč je tam treba odšteti okoli 2500 evrov. V kraljevem klubu niso pozabili, da morajo osrečiti svojega junaka in mojstra za finala: Gareth Bale je pred štirimi leti z dvema goloma v Kijevu nagnil tehtnico na stran Reala, ko je v finalu s 3:1 premagal Liverpool. Valižan Bale je navdušen nad golfom in k njegovemu dobremu počutju bo do sobote prispevalo tudi lično urejeno golf igrišče z 18 luknjami tik ob hotelu.

V finalu bo delil pravico Francoz Clément Turpin, ki na najvišji ravni sodi že od leta 2010. Turpin je bil zraven tudi v kijevskem finalu leta 2018, a takrat v vlogi četrtega sodnika. Pri delu mu bodo pomagali rojaki Nicolas Danos, Cyril Gringore, Benoît Bastien, Jérôme Brisard, Willy Delajod in Italijana Massimiliano Irrati in Filippo Meli.

Grešni kozel

Grenke spomine na finale 2018. ima nemški golman Loris Karius. Takratni prvi vratar Livepoola je zaznamoval finale na srečo Reala in na nesrečo Liverpoola. V finalu je storil katastrofalni napaki, iz katerih so Španci dosegli dva od treh zadetkov. Nemec se je znašel pod plazom hudih kritik, nekatere navijače je ujezil tako zelo, da so mu grozili s smrtjo. Nemca so pozneje tudi pregledali zdravniki, saj jim v klubu ni bilo jasno, kako je mogoče, da je storil taki napaki. Ameriški zdravniki, Nemec je bil na preiskavah v Bostonu, so zatrdili, da so bile njegove napake posledica pretresa možganov. Nesreča naj bi se zgodila v začetku drugega polčasa, ko ga je ob izidu 0:0 v glavo s komolcem udaril branilec Reala Sergio Ramos. Že takoj po finalu je bilo jasno, da je Nemec prečrtan v načrtih svojega rojaka trenerja Liverpoola Jürgena Kloppa. Ta je dal za rekordno odškodnino pripeljati Brazilca Alissona, Loris Karius pa se je selil – sprva na posojo v Bešiktaš v Turčijo, potem v nemški klub Union Berlin. Trenutno je spet v Liverpoolu, a le kot peti golman. Klopp nanj ne računa. Pogodba se mu izteče junija letos. »Loris Karius, igralec, ki ne dela popolnoma nič narobe, ki je v res dobri formi, ki zelo trdo trenira,« je januarja dejal trener Klopp o svojem rojaku. V soboto Liverpool igra tudi zanj.

Nesrečni Nemec je danes peti golman Liverpoola. Fotografije: Reuters

Stadion Stade de France sprejme 75.000 gledalcev. Kluba finalista sta dobila vsak po 20.000 vstopnic, 12.000 jih je šlo v prodajo prek Uefine spletne strani. Cena vstopnic, po katerih sta Real in Liverpool prodajala: 60 evrov (4. kategorija), 150 (3. kategorija), 490 (2. kategorija), 690 (1. kategorija).