194 otrok v mavrici vrednot

V vsakoletni produkciji Vrtca Ivana Glinška v mariborski Lukni je nastopilo 194 otrok. Tokratni moto je bil Ko hodiš svojo pot, ohranjaj mavrico vrednot. Pod mavrico otroške razigranosti in navdušenja je dogodek povezoval dolgoletni radijec in urednik Bor Greiner, ki je kot oče ene izmed nastopajočih deklic še posebno srčno in z veliko topline bodril vseh 194 nastopajočih, starih od 4 do 6 let. Skupaj z ostalimi starši, bilo jih je več kot 1000, je v prijetnem vzdušju med plesnimi, pevskimi in igralskimi točkami spodbujal prav vsakogar.

Ester Mlaj, ravnateljica največjega mariborskega vrtca, ter Bor Greiner, radijec in povezovalec prireditve FOTO: MP Produkcija/Pigac.si

Ravnateljica vrtca Ester Mlaj je v uvodnem nagovoru poudarila pomen vrednot, ki jih otroci s pomočjo igre, ustvarjalnosti in medsebojnega povezovanja vsak dan živijo in utrjujejo. »Ko hodiš svojo pot, ohranjaj mavrico vrednot je misel, ki nas letos vodi in nas spominja, kako dragoceno je, da otroci razvijajo spoštovanje, radovednost, pogum in srčnost. Naj nas današnji nastop popelje v čudovit otroški svet domišljije in glasbe, ki ga vsak otrok nosi v sebi,« je povedala. Dodala je, da je bila za uspeh dogodka ključna izjemna podpora na odru in v ozadju. »Več kot 50 zaposlenih je s predanostjo, potrpežljivostjo in ustvarjalnim duhom skrbelo za priprave, mentorstvo in podporo najmlajšim nastopajočim, kar je koncertu dodalo še posebno srčnost in toplino.« Dogodek je tako znova potrdil, da vrtec ni le prostor vzgoje in učenja, temveč tudi skupnost, kjer skupaj rastejo otroci, starši in strokovni delavci.