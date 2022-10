Bravo, Piran! Fotografija mesta je bila na naslovki publikacije Lonely Planeta, o njegovi simpatičnosti se je razpisal CNN, obisk turistov je bil poleti spet izjemen, ob koncu sezone pa so ga zasedli še filmarji Netflixa. Od 19. septembra do 4. oktobra je bil naš obmorski biser kulisa zahtevnega snemanja najrazličnejših scen in kaskaderskih prizorov akcijskega filma Our Man From Jersey (Naš človek iz Jerseyja). V tem času je bilo običajno življenje Pirančanov nekoliko omejeno. No, kakšnih 20 minut je bilo treba kje počakati. Ni bilo težko, saj so se vsi zavedali, da takšne promocije mesta še n...