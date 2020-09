V četrtek ob 0.43 je izbruhnil požar v obratu za termično pripravo hrane v enem od ptujskih podjetij. Uprava za zaščito in reševanje poroča, da je zagorelo v kurilnici termalnega olja Perutnine Ptuj.Požar so pogasili gasilci PGD Ptuj in Turnišče ter prečrpali razlito olje pomešano z vodo v zato namenjene cisterne.Poškodovan ni bil nihče. V požaru je po nestrokovni oceni nastala materialna škoda ki znaša med 500.000 in milijonom evrov, je sporočila policija.Kriminalisti so opravili ogled kraja požara. Preiskava sicer še ni končana, prve ugotovitve pa kažejo na to, da je do požara prišlo zaradi tehnične napake.