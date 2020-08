Roglič hranil naboje, tehnične težave za Pogačarja

Francoz Julian Alaphilippe je zmagovalec druge, zelo zahtevne etape kolesarske dirke po Franciji s startom in ciljem v Nici. V sprintu treh, ki so glavnini ušli na zadnjem od štirih vzponov, je kolesar Quickstepa premagal Švicarja Marca Hirschija in Britanca Adama Yatesa, z zmago pa prevzel vodstvo v skupnem seštevku.



Čeprav je bila danes že na sporedu prva gorska etapa, ki bi že lahko bila pomembna tudi za skkupni seštevek, je Roglič očitno še hranil moči in ni krenil za najboljšimi v lov na etapno zmago. V večji zasledovalni skupini je zasedel 31. mesto.



Bolj spredaj je bil Tadej Pogačar, ki je imel sicer med etapo težave s kolesom. Zaradi okvare mu je svojega predal pomočnik Jan Polanc. Oba sta se nato vrnila v glavnino, na vilj pa je mladi kolesar prišel kot osmi, skupno je na petem mestu.