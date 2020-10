Pri 33-letniku našli drogo in gotovino (FOTO)

Litijski policisti so v sredo po zbranih obvestilih in pridobljeni odredbi opravili hišno preiskavo pri 33-letniku z območja Litije.

​

​Policisti so našli ter zasegli okoli 1,2 kilograma že posušene konoplje, 10 brizg s smolo iz konoplje, okoli 1000 evrov gotovine in pripomočke za gojenje.

​

​Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo zaradi sumov neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanim drogami, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave.