Po poskusu uboja v pripor

Gorenjski kriminalisti so v sredo s kazensko ovadbo na pristojno sodišče privedli osumljenca poskusa uboja, ki se je zgodil v ponedeljek.



Podan je utemeljen sum, da je osumljenec s kuhinjskim nožem in povzročitvijo telesnih poškodb med prepirom poskušal vzeti življenje oškodovancu, ki je bil po dogodku s hujšimi poškodbami odpeljan v zdravstveno ustanovo.



Njegovo življenje ni več ogroženo, poroča PU Kranj.



Osumljenec, ki je bil prijet na kraju dogodka, je bil pod vplivom alkohola. Oškodovanec in osumljenec uboja sta znanca, policijo pa je po dogodku poklical oškodovanec sam.



Osumljencu so včeraj odredili pripor.