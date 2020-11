Noro! Številni umirajo, v majhnem prostoru pa žuralo 13 ljudi

Policisti so pretekli vikend prejeli informacijo, da naj bi v enem izmed gostinskih lokalov na območju Ljubljane nahajalo več ljudi, lokal pa da kljub prepovedi obratuje. Policisti so ob prihodu na kraj pred lokalom opazili več oseb, ki so se nato skrile v lokalu, lastnik pa je policistom zatrjeval, da lokal ne obratuje.



Z zbiranjem obvestil in opravljeno kontrolo je policija ugotovila, da se v skladiščnem prostoru lokala, ki je velik dva krat dva metra, nahaja 13 oseb, ki so pred tem v lokalu pili in bili postreženi kljub prepovedi obratovanja lokala in prepovedi druženja.



Zaradi kršitve Odloka o začasni prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom in storitve prekrška po 10. točki 1. odstavka 54. členu Zakonu o nalezljivih boleznih bo zoper lastnika lokala podan predlog za uvedbo postopka o prekršku na Zdravstveni inšpektorat, so sporočili iz ljubljanske policijske uprave. Stari med 17 in 69 let Prav tako bodo izvedeni prekrškovni postopki za vseh 13 oseb, ki so se nahajale v lokalu, pri tem pa med nedovoljenim druženjem niso uporabljali zaščitnih mask. Gre za osebe, stare od 24 do 69 let, med njimi pa je bil tudi 17-letnik. Ena od oseb je se pri postopku nedostojno vedla do policistov, ki v tem primeru vodijo prekrškovni postopek zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru.



Takšno ravnanje tako lastnika lokala kot tudi vseh oseb, ki so se nahajale v lokalu, je neodgovorno, poudarjajo na policiji, ki pozivam vse, naj se ravnajo skladno z vladnimi ukrepi za zajezitev covid 19, ter z nespametnim ravnanjem ne ogrožajo svojega ali zdravja drugih ljudi.



V Sloveniji se epidemija ne umirja, število okužb sicer ne narašča več eksponatno, a se tudi ne zmanjšuje kljub sprejetim strožjim ukrepom, zaradi katerih je javno življenje v državi skoraj povsem ustavljeno. Od začetka epidemije je umrlo že skoraj 1.100 ljudi, od tega velika večina v drugem valu.