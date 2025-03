Primer, ki spominja na »jeseniško deklico«: mati in očim deklici (7) po telesu ugašala cigarete

Iz Srbije prihajajo grozljive novice o zlorabi otroka. V Beogradu so tako aretirali moškega in žensko zaradi suma storitve nasilja nad deklico (7) v družinski hiši.

Pristojno tožilstvo je zoper S. D. (24) in K. A. (36) odredilo pripor zaradi suma storitve kaznivega dejanja nasilja v družini. Srbski mediji pišejo, da gre za dekličino mamo in očima.

Mama prijavila nasilje v družini ...

Za primer se je razvedelo, ko je mati prijavila nasilje v družini, a ko so pristojni prišli v njihovo hišo, so odkrili otroka (7) v zelo slabem psihičnem in fizičnem stanju. Otrok je utrpel poškodbe po vsem telesu, nekatere pa naj bi nastale zaradi ugašanja cigaret na koži, ob tem navaja Nova.rs.

Očima in mamo so takoj prijeli, otroka pa prepeljali v Urgentni center v Beogradu.