Župnik zadušil ženo in jo polil s kislino

Na spletu brskal o nasvetih

Posnele so ga videonazorne kamere.

Za 15 let se v ječo seli danski luteranski duhovnik, ker je oktobra lani umoril 43-letno ženo. Kot je povedal na sodišču, jo je pokončal zaradi njunih problemov v zakonskem življenju in strahu, kakšne probleme bi ločitev prinesla v povezavi z njegovimi otroki. Poleg tega je bil že v ljubezenski zvezi z drugo žensko. »Jaz sem ubil Mario. Jaz sem končal njeno življenje. Ni si zaslužila takšne usode,« je Gotthard priznal na sodišču.Umor je zelo skrbno načrtoval, pri čemer si je za zgled vzel eno od epizod televizijske nadaljevanke Kriva pota, ženino truplo položil v 208-litrski sod in jo polil s kislino. Seveda vse v upanju, da ga bo raztopil. Ker je bil sod, ki ga je skril na zapuščenem kraju na podeželju, pretežak za premikanje, je njegovo celotno vsebino razdelil na dva majhna soda in ju zakopal. Kasneje ju je spet izkopal, posmrtne ostanke razrezal na koščke, jih zažgal ter zakopal preostale kosti. Ženo je sicer ubil tako, da jo je s kamnom udaril v glavo. Nezavestni je za nekaj minut z rokami zamašil usta in nos – dokler ni bil prepričan, da je umrla.Mario so zadnjič videli 26. oktobra zjutraj, naslednjega dne pa jo je kot pogrešano na policijo prijavila njena sestra. Gotthard je policistom povedal, da je žena družinsko hišo v kraju Frederikssund zapustila vsa depresivna, s seboj pa da ni vzela telefona in bančnih kartic. Župnika so aretirali tri tedne pozneje, saj so preiskovalci v njunem domu našli klorovodikovo kislino in lužni kamen. Pri pregledu računalnika pa so odkrili, da je nekdo na spletnem iskalniku iskal besedne zveze globina morja, naftni sod, samomor, izginotje in čiščenje. Poleg tega so 6. novembra lani, torej 11 dni po izginotju ženske, kamere posnele župnika, kako je prevažal sod.​Gotthard je bil umora žene obtožen 27. aprila, 3. junija pa je policiji pokazal kraj, kjer je zakopal njene posmrtne ostanke. »Edino, kar obžaluje, je, da so ga ujeli,« je na sodišču izpostavila tožilkain dodala, da je 44-letni župnik policistom kraj, kjer je zakopal kosti, pokazal le zato, ker je vedel, da so mu za petami. Petnajstletna zaporna kazen je najvišja možna, ki jo je lahko prejel v tem primeru.