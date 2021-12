Župnik kradel za orgije

Koliko kaznivih dejanj in grehov je zagrešil župnik iz Prata v Toskani! Francesco Spagnesi je kriv razpečevanja in preprodaje mamil ter kraje cerkvenega denarja, ki ga je potem zapravil za organizacijo nezaslišanih spolnih orgij. Obtožbe, da je med nezaščitenimi spolnimi odnosi z drugimi moškimi te ogrozil z virusom HIV, so opustili, saj je duhovnik vztrajal, da naj bi okužbo ustrezno zdravil, o njej naj bi spolne partnerje tudi obvestil.

Štiridesetletnika so obsodili na tri leta in osem mesecev za zapahi, njegovi odvetniki pa so se menda že izpogajali, da bo lahko duhovnik del kazni odslužil z družbenokoristnim delom in zdravljenjem, s katerim mu bodo pomagali premagati odvisnost od drog. Poleg tega bo moral župniji povrniti kar 300.000 evrov, kolikor je nakradel v zadnjih letih in zapravil za kazniva dejanja. Na odpuščanje faranov pa verjetno ne bo mogel več računati, ne nazadnje je največ denarja prejel ravno iz njihovih dobrih rok, v dobri veri, da bo denar namenil pomoči potrebnim.

Spagnesi je postal duhovnik pri 27 letih, že nekaj let pozneje pa je zapadel v mamila. Med sojenjem je zatrjeval, da so bili njegovi nameni sprva povsem iskreni, a se je žal znašel na poti pogube. Kot je priznal, so se nedovoljenih zabav sprva udeleževali on sam, njegov partner, ki ga je zalagal z drogo, predvsem s kokainom in GHB ali drogo za posilstvo, pa še kakšen izbranec, ki ga je spoznal na spletnih zmenkarijah. Orgije pa so postajale čedalje številčnejše, sčasoma jih je organiziral za 20 do 30 ljudi! Na nezakonito dejavnost je opozoril cerkveni računovodja, ki je opazil velike dvige z bančnega računa, in ko Spagnesi nenavadnih odhodkov ni zmogel pojasniti, je obvestil policijo. V zapor bo moral tudi njegov partner, in sicer za tri leta in dva meseca.