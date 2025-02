»Zunaj nekdo strelja!« Pred sodiščem ustreljenih več ljudi, policija obkolila enega od napadalcev

Iz Nemčije poročajo o strelskem incidentu. Šokanten incident se je zgodil pred sodiščem, kjer sodijo Huseyinu Akkurtu, ki je obtožen umora profesionalnega boksarja Besarja Nimanija leta 2024.

»Zunaj nekdo strelja!«

Okoli 13.30, kmalu po koncu obravnave, so približno 150 metrov od sodne palače odjeknili trije streli. Očividci so za Bild povedali, da so policisti pred sodno dvorano kričali: »Zunaj nekdo strelja!«

Po prvih podatkih naj bi bila ustreljena najmanj dva člana obtoženčeve družine. Medtem ko je eden utrpel rano na nogi, je bil drugi menda hudo ranjen v prsni koš. Doslej so aretirali enega osumljenca, drugi pa se je zabarikadiral v bližnjo stavbo. Trenutno območje preletava policijski helikopter.

Sojenje Akkurtu se je začelo konec januarja, za zagotovitev varnosti vseh vpletenih pa so bili uvedeni strogi varnostni ukrepi. Policisti bi morali zavarovati stavbo in sodno dvorano, vse, ki so vstopili, pa so temeljito pregledali. Glede na obtožnico, ki jo je vložilo državno tožilstvo v Bielefeldu, sta 9. marca 2024 dva moška iz zasede napadla Besarja Nimanija in izstrelila 16 strelov pred trgovino v mestni coni za pešce.

Nimani je na kraju izkrvavel

Motiv še ni znan, čeprav mnogi sumijo, da je šlo za obračun v kriminalnem svetu. 34-letni Akkurt je bil julija aretiran v Bruslju v Belgiji in še ni komentiral obtožbe. Drugi osumljenec v primeru, Ayman Dawoud Kirit, naj bi bil še vedno na begu.