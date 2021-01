Zrušenje strehe na krematoriju zahtevalo 21 žrtev

Na severu Indije je danes v zrušenju strehe na krematoriju umrlo najmanj 21 ljudi, 20 je bilo poškodovanih, je sporočila tamkajšnja policija. Nesreča v okrožju Ghaziabad v zvezi državi Utar Pradeš se je zgodila, ko se je množica ljudi pred dežjem zatekla pod streho.



Številne žrtve so svojci domačina, ki so ga ravno takrat kremirali, poročajo indijski mediji.



Predstavnik policije Iraj Raja je sporočil, da se je 30 metrov dolga streha nenadoma zrušila in pod seboj pokopala okoli 40 ljudi. Pri tem jih je 21 umrlo, 20 poškodovanih pa so prepeljali v bližnji bolnišnici.



Reševalci preiskujejo ruševine, če je pod njimi morda še kdo ujet, je še sporočila policija. Lokalne oblasti so uvedle preiskavo incidenta, poroča nemška tiskovna agencija dpa.