Žrtvi homofobije: objavila fotografijo zadnjega poljuba in skočila v smrt

Skupina LGBTQ iz Armenije je objavila žalostno ljubezensko zgodbo dveh mladih moških, ki zaradi obsojanja okolice nista mogla biti skupaj. Tigran in Arsen sta tako na družabnem omrežju delila fotografijo zadnjega poljuba pred skupnim skokom z mostu.

»Srečen konec. Odločitev o delitvi fotografij in nadaljnjih korakih sva sprejela oba,« piše v objavi, poroča Nova.rs in dodaja, da sta mladeniča nato skočila s 95 metrov visokega Davtašenovega mostu v prestolnici Erevan.

Družini družini mladeničev sta nasprotovali njuni zvezi, Arsena so celo vrgli iz hiše.

»Mladiča sta imela pred seboj še veliko let življenja, a sta se zaradi nestrpnosti odločila za tako tragičen korak,« so sporočili iz skupine Pink Armenia in poudarili, da ta primer samo potrjuje, da osebe LGBTQ v Armeniji niso zaščitene. Homoseksualnost je bila namreč v tej državi nezakonita, leta 2003 pa je bila dekriminalizirana.