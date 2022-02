Žrtev bitke za skrbništvo: poglejte, kje so skrivali hčer

Deklica je bila, kot je policija vseskozi domnevala, žrtev bitke za skrbništvo: po več kot dveh letih so jo odkrili pri njenih bioloških starših, ti so jo skrivali v svojem domu – pod stopnicami!

Njeno bivališče je bil vlažen, hladen in majhen prostor v družinski hiši v Saugertiesu v zvezni državi New York, več kot 250 kilometrov oddaljenem od njenega uradnega bivališča v Ithaci. Policija je 33-letno Kimberly Cooper in 32-letnega Kirka Shultisa ml. ter njegovega očeta, 57-letnega Kirka Shultisa st., od dekličinega izginotja 2019. večkrat obiskala in zaslišala, a so šele nedavno, po namigu, da trojica v hiši skriva ubogo Paislee Shultis, pridobili nalog za preiskavo.

Eden od mož postave je takrat opazil nenavadno režo med stopnicami in uzrl kos odeje, odstranitev dela stopnišča pa je razkrila še otroške nogice in nato skrivališče, kjer je zdaj šestletna Paislee očitno bivala več kot dve leti. Ob njej je bila biološka mati, ki so jo skupaj z možem in tastom obtožili kaznivega dejanja posega v skrbništvo nad osebo in ogrožanja dobrobiti otroka ter jim izrekli prepoved približevanja otroku.

Paislee je sodišče pred leti skupaj z njeno starejšo sestro dodelilo drugemu skrbniku v Ithaci, a je zatem skrivnostno izginila. K sreči je, kot kaže, dobrega zdravja in ob odkritju ni bila videti poškodovana.