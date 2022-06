Zoran streljal na Dragana, nato v lokal vrgel še bombo (VIDEO)

Pred dnevi se je v enem izmed lokalov v naselju Inđija pri Beogradu zgodil bombni napad. Ob tem so policisti pridržali Zorana. R. iz okolice Rume. Sumijo ga, da je v gostinskem lokalu s pištolo ustrelil 42-letnika, nato pa v lokal vrgel bombo.

Ranjenemu 42-letniku (gre za Dragana R.) so pomagali v Zdravstvenem domu v Inđiji, nato pa so ga prepeljali v Klinični center v Vojvodini, kjer so ugotovili, da je lažje telesno poškodovan.

Poleg njega nihče od zaposlenih ali gostov v lokalu ni bil poškodovan.

V ozadju spora dolgovi

Dragan je pred kratkim posodil denar Zoranu,a slednji denarja ni mogel vrniti in se je zato odločil za nasilno rešitev.

Napadalca so privedli na višje državno tožilstvo zaradi poskusa umora, povzročitev splošne nevarnosti in nedovoljene proizvodnje, posesti, nošenja in prometa z orožjem ter eksplozivi, so sporočili s policije.