Zoran slišal, da se je zgodila smrtna nesreča. Niti slutil ni, da je umrla njegova hči

V nedeljo pozno zvečer je v hudi nesreči umrla 17-letnica, njena mlajša sestra pa je bila lažje poškodovana.



Nesreča se je zgodila v kraju Zemun Polje, mediji pa opisujejo, da je mladoletni voznik, star komaj 16-let, izgubil nadzor nad vozilom, in trčil najprej v drevo, potem pa še v drog električne napeljave. Voznik, ki naj bi v ovinek zapeljal s preveliko hitrostjo, je bil menda celo alkoholiziran.



Poleg voznika in omenjenih deklet, so bile v avtu še osem- in 14-letnica ter še en desetletnik.



Oče Zoran je za Kurir povedal, da ne ve, kam so se peljali, da pa so mu hčere ob odhodu dejale, da se mu bodo oglasile. Kot je razumeti poročanje medijev, je fant, ki ni imel izpita za upravljanje vozila, prišel po dekleti in ju odpeljal. Oče je kasneje slišal za smrtno nesrečo, ki se je zgodila, ni pa vedel, da je med žrtvami njegova hči.

