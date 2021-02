Znova ugrabili dekleta, pogrešajo jih več kot 300

36

ljudi je umrlo v sredinih napadih.

Oboroženi moški so vdrli v šolski internat na severozahodu Nigerije in ugrabili več kot 300 deklet, poročajo tuji mediji, policija pa okoliščine in posledice napada še preiskuje.Po besedah enega od učiteljev na javni dekliški šoli v mestu Jangebe v zvezni državi Zamfara naj bi se zgodilo okoli ene ure ponoči, po štetju deklet pa so ugotovili, da jih manjka več kot 300. Rešene so že prevzeli starši, oblasti pa še niso potrdile, kdo stoji za napadom, po vsej verjetnosti pa ista skupina, ki je pred tednom dni prav tako v nočnem napadu na internat v zvezni državi Niger ugrabila 42 ljudi, med njimi 27 otrok, en otrok je v streljanju umrl.Ugrabljenih še niso izsledili. Spomnimo, decembra lani so na šoli v Kankari v zvezni državi Katsina ugrabili več kot 300 dečkov, ki so jih pozneje izpustili, pred tremi leti pa so v mestu Dapchi ugrabili 111 deklet, v Chiboku pa 276. Oborožene skupine običajno zahtevajo odkupnine, pogosto se nad žrtvami tudi spolno ali drugače nasilno izživljajo.V sredo so nasilneži v več vaseh v zveznih državah Katsina in Kaduna ubili skupno 36 ljudi: napadalci so med drugim odvrgli več granat in zažgali nekaj hiš. Kriminalne združbe, džihadistični in drugi uporniki so v Nigeriji čedalje dejavnejši, in to kljub poostrenim ukrepom oblasti.