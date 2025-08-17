Ženska dobila hujše poškodbe v napadu v Savudriji, kot je sprva kazalo

Poročali smo, da so na plaži v hrvaški Savudriji pri hotelu Kempinski varnostniki v noči na soboto napadli skupino mladih slovenskih turistov. V napadu je prišlo do poškodb Slovenca in njegove partnerice.

Po poročanju POP TV so pri dekletu, ki je prejelo udarce, zdravniki odkrili zlomljen nos in poškodbe glave, zaradi katerih mora po navodilih zdravnikov ostati pod 48-urnim opazovanjem bližnjih. Kot je videti na že včeraj objavljenih posnetkih omenjenega medija, je dekle dobilo tudi rano na glavi. Na teh posnetkih je videti tudi, da je imel Slovenec po napadu poškodovano roko in nogo.

Incident obžalujejo

POP TV je danes še poročal, da so v hotelu Kempinski zapisali, da incident obžalujejo in da sta bili v sporu poškodovani obe strani.

Direktor hotela Ninoslav Vidović je povedal, da je z incidentom seznanjen, a se je od njega distanciral, češ da je zanj odgovorna zunanja varnostna služba. Na vprašanje, na čigav ukaz so bili varnostniki na plaži, ni želel odgovoriti, poroča portal 24ur.