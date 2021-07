Znano, kaj bo z voznikom avtobusa, v katerem je umrlo deset ljudi

Aretirali so ga še isti dan

Sodišče v Slavonskem Brodu je danes določilo mesec dni pripora 52-letnemu vozniku, ki naj bi v nedeljo povzročil prometno nesrečo na vzhodu Hrvaške. V nesreči je umrlo deset ljudi, še 45 je bilo poškodovanih. Hrvaško tožilstvo je ocenilo, da je bil voznik utrujen in nesposoben za varno upravljanje vozila.Preiskovalni sodnik je določil mesec dni pripora za voznika zaradi nevarnosti, da bi zapustil Hrvaško, je danes novinarjem sporočil namestnik županijske državne tožilke v Slavonskem Brodu. Voznik se je med ponedeljkovim zaslišanjem na tožilstvu branil z molkom.Tožilstvo je v ponedeljek zvečer sporočilo, da 52-letnika sumijo povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom. Zaradi utrujenosti in nezmožnosti varnega upravljanja vozila ni vozil na varni razdalji od desnega roba cestišča in je zapeljal na travnik ob avtocesti. Zatem je vozilo zdrsnilo in se prevrnilo na desni bok.V nesreči je deset oseb umrlo, deset pa jih ima hude telesne poškodbe, zaradi katerih so življenja nekaterih ogrožena, je sporočilo tožilstvo. Voznik je v nedeljo preiskovalcem priznal, da je zaspal za volanom. Še isti dan so ga aretirali. Danes so sicer odvetniki 52-letnika novinarjem povedali, da voznik v pogovoru z njimi ni omenil, da bi zaspal med vožnjo.Postopek proti vozniku naj bi vodili na Hrvaškem, če Kosovo na podlagi meddržavne pogodbe ne bo zahtevalo, da bi sojenje potekalo v domovini voznika. Po hrvaških zakonih mu grozi do 15 let zapora.V nesreči je bilo poškodovanih 45 potnikov. V ponedeljek so iz bolnišnice v Slavonskem Brodu odpustili 26 lažje poškodovanih. Dva potnika sta v intenzivni medicinski skrbi, dveh umrlih pa še niso identificirali.