Znani Slovenec v letalski nesreči: neuradno znano, kaj se je dogajalo v zraku

Miro Majcen je tudi sam pilot. FOTO: Miro Majcen Avtoportret

Po tragičnem strmoglavljenju severnoameriškega trojanca T-28B v nedeljo popoldne na Češkem, v katerem je umrl izkušeni pilot, huje poškodovan pa je bil znani slovenski fotograf, se že pojavljajo prvi indici, da je tragediji botrovala poškodba motorja.Češki časnik denik.cz je danes navajal letalskega strokovnjaka Pavla Krejčíja, ki je dejal, da čeprav je bil motor v tehnično brezhibnem stanju, so se med letom pojavile tehnične težave, ki so na koncu privedle do okvare motorja.Po Krejčíjevih besedah ​​je pilot poslal signal o težavah in nato poskušal zasilno pristati. »Žal je zasilni pristanek šel narobe in letalo je strmoglavilo,« je dejal Krejčí in pri tem opozoril tudi na slabe drsne lastnosti Trojanca v primeru okvare motorja.Severnoameriški trojanec T-28B »Letečih bikov« je v nedeljo pozno popoldne na povratnem letu s Poljske proti Salzburgu strmoglavil nad češko vasjo Zvikovké Podhradi. Letalo se je po strmoglavljenju prelomilo na pol in zagorelo. Pilot je umrl, hudo opečenega in poškodovanega Majcna, ki je fotografiral za Red Bull (podjetje je glavni pokrovitelj akrobatske skupine Flying Bulls), pa se še bori za življenje v bolnišnici v Pragi, kamor so ga odpeljali s helikopterjem.Letalo, zgrajeno v ZDA leta 1954 in obnovljen z zelo visokimi stroški, je bilo eno prvih v svetovno znani zbirki klasičnih mašin »Letečih bikov«.