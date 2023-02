Znani kirurg ženi zlomil rebra, jo davil s kablom in uriniral po njej pred otroki

Srbski mediji poročajo o družinskem nasilju, ki se je v zadnjih dneh dogajalo v družinskem stanovanju znanega kirurga, 48-letnega N. O. v Zemunu.

Ženo pretepel s pištolo

Policijska patrulja je v sredo posredovala zaradi prijave nasilja v družini, zdravnika pa so aretirali zaradi suma pretepanja žene. Poleg 42-letne žene so policisti doma našli še tri otroke, stare 4, 12 in 14 let, pred katerimi se je nasilje dogajalo.

48-letniku so odvzeli pištolo, ki jo je zakonito posedoval, ter pištolo njegovega brata. 42-letnico so prepeljali v KBC Zemun, kjer so ugotovili, da je huje telesno poškodovana.

Navedla je, da jo je mož večkrat fizično in psihično zlorabil, jo tepel, ji grozil z ubojem, uriniral po njej in jo davil s kablom.

V bolnišnici so ugotovili, da ima zlom štirih reber, nadlakti ter hematome po glavi in ​​telesu. Nasilnega kirurga so pridržali.

Za srbske medije je družinski prijatelj zatrdil, da kirurg ni imel nobenih razvad in ni pil alkohola. »Bil je odličen kirurg, oče, mož, vse. Življenje bi dal, da nikoli ne bi dvignil roke na nikogar, še posebej ne na žensko, ki jo je imel tako rad,« je rekel.