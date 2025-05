Znani glasbenik sprl s sosedom zaradi vej in listja, umrl pod streli policije

Brian Montana, nekdanji kitarist ameriške metal skupine Possessed, je bil ubit v strelskem spopadu s policijo v južnem San Franciscu. Incident se je zgodil 28. aprila, ko se je 60-letni Montana sprl s sosedom zaradi vej in listja, ki so padali na njegovo dvorišče, je zapisano v policijskem poročilu.

»Prva patrulja je na kraj dogodka prišla ob 17.55 in takoj zahtevala okrepitve, ker je osumljenec začel streljati v hišo. Osumljenec se je nato premaknil na dovoz sosednje hiše in se skril za parkiranimi vozili. V naslednjih 25 minutah se je oborožil s tremi različnimi vrstami strelnega orožja (pištolo, šibrovko in puško) in začel streljati na policiste z različnih lokacij na dovozu.

To ni prvi tragični stik skupine s strelnim orožjem.

Dva policista sta vrnila ogenj in ubila Montano. Stanovalec hiše, na katero je Montana streljal, je utrpel poškodbe, a niso bile smrtno nevarne; odpeljali so ga v lokalno bolnišnico. Policista nista bila ranjena. Okrožni odvetnik okrožja San Mateo Steve Wagstaffe je za lokalne medije povedal, da je bil v igri alkohol: »Njegova smrt je tragedija, a sreča je, da ni bil nihče drug resneje ranjen.«

Montana je na kratko igral v pionirski death metal skupini Possessed med letoma 1983 in 1984. Possessed so se na instagramu na kratko spomnili svojega zgodnjega člana in zapisali, da so Briana poznali kot prijaznega človeka, ki pa je očitno preživljal določeno težavno obdobje. To ni prvi tragični stik skupine s strelnim orožjem. Vokalist skupine Possessed Jeff Becerra je paraliziran od prsnega koša navzdol, potem ko je bil leta 1989 ustreljen v oboroženem ropu. Od tedaj uporablja invalidski voziček, leta 2021 pa je prvič po desetletjih shodil s pomočjo robotskih nog.