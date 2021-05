Znanega Hrvata Bosanci prijeli, pa spustili

Državna agencija Bosne in Hercegovine za preiskave in zaščito (Sipa) je danes prijela nekdanjega trenerja zagrebškega nogometnega kluba Dinamo Zorana Mamića, ki je begunec pred hrvaškim pravosodjem. Sodišče v Sarajevu je potem Mamića spustilo, da se lahko brani s prostosti ob posebnih varnostnih ukrepih.

Hrvaška pripravlja zahtevo za Mamićevo izročitev

Hrvaška je prejšnji teden razpisala mednarodno tiralico za Mamićem, potem ko se ni javil na prestajanje štiri leta in osem mesecev zaporne kazni, ki jo je prejel zaradi finančnih malverzacij v Dinamu. Varnostne sile BiH so na podlagi hrvaške tiralice davi prijele Mamića v Međugorju v Hecegovini in ga prepeljale na sodišče v Sarajevo.



Sodišče BiH je v popoldanskih urah ugotovilo, da je Mamić tudi državljan BiH. Na to so Mamića spustili na prostost, a ukazali, da se mora vsak teden zglasiti na policiji. Začasno so Mamiću odvzeli tudi osebne dokumente, je poročala regionalna televizija N1.



Kot so dodali, sodišče danes ni obravnavalo možnosti izročitve Mamića na Hrvaško, glede na to, da iz Zagreba niso še poslali uradne zahteve za njegovo izročitev.



Zoran Mamić se je tako kot njegov brat, dolgoletni šef Dinama Zdravko Mamić, ki je bil v isti aferi obtožen na šest let in pol zapora, skril pred hrvaškim pravosodjem v BiH. Oba imata poleg hrvaškega tudi državljanstvo BiH. Hrvaško sodišče je pred kratkim zavrnilo Mamićevo prošnjo, da bi zaporno kazen prestajal v BiH.



