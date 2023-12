Znana TikTokerja Igor in Branka umrla zaradi zastrupitve s plinom na svojem domu

Te dni je Niš prizadela huda tragedija. Igor Nešić (41) in njegova žena Branka (38) sta 27. novembra umrla na svojem domu zaradi zastrupitve s plinom. Njuni trupli je našel Igorjev oče. »Čudno mu je bilo, da je v hiši toliko tišine. Šel je v njuno sobo in ko je videl, da sta mrtva, mu je postalo slabo. Plinska peč, s katero so se ogrevali, je bila nova,« pravi Igorjev brat Saša.

Kot piše Kurir, sta se Igor in Branka spoznala v eni izmed srbskih zabavnih oddaj in sta bila oba znana Tiktokerja. »Bila sta ustvarjena drug za drugega, odličen zakonski par. Prizadevala sta si za otroka,« dodaja Igorjev neutolažljivi brat.

Deset dni pred tragedijo je par praznoval obletnico poroke. Na družbenih omrežjih se od njih poslavljajo številni prijatelji. »Počivajta v miru. Naj vaju angeli varujejo v nebesih.«