Znana blogerka umrla v bolnišnici, strup je naročila po spletu

Beth Matthews, 26-letna Britanka, je umrla v zaprtem oddelku psihiatrične bolnišnice potem, ko je zaužila strup, ki ga je v bolnišnico naročila po spletu.

Beth je bila uspešna in nadarjena jadralka, ki je tekmovala že pri svojih 15 letih, ter blogerka, ki je pisala o psihičnem zdravju. Mladenka iz Cornwalla je imela na tisoče sledilcev, ki so brali njene vsebine na socialnih omrežjih. S psihičnimi težavami se je spopadala skoraj vse življenje. Aprila leta 2019 je poskušala narediti samomor, skočila je z nadvoza avtoceste, pri tem pa utrpela hude poškodbe.

Kot se je izkazalo, je dekle strupeno sestavino naročilo po spletu, v bolnišnico pa je paket dostavila pošta. Paket je odprla pred zaposlenimi, ki jim je rekla, da gre za proteine,in vsebino takoj pojedla. Kmalu po zaužitju je doživela srčni zastoj, hitro je dobila zdravstveno pomoč in odpeljali so jo v bolnišnico, vendar njenega življenja niso mogli rešiti.

Njena mama Jane Matthews je na sodišču povedala, kako prisrčno dekle je bila njena hčerka in kako se je trudila poiskati pomoč vsem, ki so se nanjo obrnili potem, ko so prebrali njene članke. »Bila je sočutna in inteligentna z izjemnim karakterjem,« je umrlo opisala užaloščena mati.