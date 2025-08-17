Znane nove informacije o petkovem napadu slovenskih turistov

Na plaži v hrvaški Savudriji pri hotelu Kempinski so varnostniki v noči na soboto napadli skupino mladih slovenskih turistov, poroča portal 24ur. V hotelu so dogodek potrdili in ga obžalujejo.

Po navedbah dveh žrtev se je skupina sprva družila v vikendu, okoli 22. ure pa so se odpravili na plažo. Do njih je nato pristopil varnostnik in jih začel preganjati. Ker so bili na javni plaži, jih je zanimalo, zakaj jih preganja. Varnostniku sta se zatem pridružila še dva kolega. Med čakanjem na prihod policije so varnostniki napadli skupino Slovencev. Ti so napad posneli ter poklicali policijo in reševalce. Dva napadena sta zdravniško pomoč poiskala tudi v Sloveniji.

Direktor hotela Ninoslav Vidović je povedal, da je z incidentom seznanjen, a se je od njega distanciral, češ da je zanj odgovorna zunanja varnostna služba. Na vprašanje, na čigav ukaz so bili varnostniki na plaži, ni želel odgovoriti, še poroča portal 24ur. V hotelu Kempinski Adriatic Savudrija incident na plaži Alberi v njihovi koncesiji obžalujejo.

Suspenz zaposlenih

»Prišlo je do fizičnega spopada med varnostniki, zaposlenimi v podjetju Klemm Security, ki našemu hotelu zagotavlja varnostne storitve, in skupino ljudi, ki so bili na plaži in niso bili gostje hotela,« so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da so bili v spopadu poškodovani vpleteni na obeh straneh.

Zaposleni v varnostni družbi, ki so bili udeleženi v incidentu, so po njihovih navedbah suspendirani z dela do zaključka policijske preiskave in objave uradnega poročila. »Če bosta ugotovljeni odgovornost ali nezakonito ravnanje, bodo sprejeti ustrezni ukrepi,« so še dodali.