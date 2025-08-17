INCIDENT

Znane nove informacije o petkovem napadu slovenskih turistov

Zaposleni v varnostni družbi, ki so bili udeleženi v incidentu, so suspendirani z dela do zaključka policijske preiskave in objave uradnega poročila.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Evgen_prozhyrko Getty Images/istockphoto
Odpri galerijo
Simbolična slika FOTO: Evgen_prozhyrko Getty Images/istockphoto

STA, M. J.
17.08.2025 ob 16:20
17.08.2025 ob 16:28
STA, M. J.
17.08.2025 ob 16:20
17.08.2025 ob 16:28

Poslušajte

Čas branja: 2:02 min.

Na plaži v hrvaški Savudriji pri hotelu Kempinski so varnostniki v noči na soboto napadli skupino mladih slovenskih turistov, poroča portal 24ur. V hotelu so dogodek potrdili in ga obžalujejo.

Po navedbah dveh žrtev se je skupina sprva družila v vikendu, okoli 22. ure pa so se odpravili na plažo. Do njih je nato pristopil varnostnik in jih začel preganjati. Ker so bili na javni plaži, jih je zanimalo, zakaj jih preganja. Varnostniku sta se zatem pridružila še dva kolega. Med čakanjem na prihod policije so varnostniki napadli skupino Slovencev. Ti so napad posneli ter poklicali policijo in reševalce. Dva napadena sta zdravniško pomoč poiskala tudi v Sloveniji.

image_alt
Po napadih na Slovence na Hrvaškem glas dvignil poslanec: »Ti incidenti očitno več niso osamljeni izgredi«

Direktor hotela Ninoslav Vidović je povedal, da je z incidentom seznanjen, a se je od njega distanciral, češ da je zanj odgovorna zunanja varnostna služba. Na vprašanje, na čigav ukaz so bili varnostniki na plaži, ni želel odgovoriti, še poroča portal 24ur. V hotelu Kempinski Adriatic Savudrija incident na plaži Alberi v njihovi koncesiji obžalujejo.

Suspenz zaposlenih

»Prišlo je do fizičnega spopada med varnostniki, zaposlenimi v podjetju Klemm Security, ki našemu hotelu zagotavlja varnostne storitve, in skupino ljudi, ki so bili na plaži in niso bili gostje hotela,« so zapisali v sporočilu za javnost. Dodali so, da so bili v spopadu poškodovani vpleteni na obeh straneh.

image_alt
Močno zavrelo na Hrvaškem: varnostniki obračunali s Slovencem in partnerko

Zaposleni v varnostni družbi, ki so bili udeleženi v incidentu, so po njihovih navedbah suspendirani z dela do zaključka policijske preiskave in objave uradnega poročila. »Če bosta ugotovljeni odgovornost ali nezakonito ravnanje, bodo sprejeti ustrezni ukrepi,« so še dodali.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

incident napad Hrvaška plaža varnostnik Slovenija

Priporočamo

Nad Slovenijo več nevihtnih celic. Alarmi za točo prižgani, tu je nevarnost največja
Pet (med njimi tudi dva otroka!) oropalo dva mladoletnika, enega tudi pretepli
Nova tragedija na naših cestah: voznik je umrl, sopotnik dobil hude poškodbe
Naše ceste spet vzele življenje motorista, 54-letnik je trčil v prometni znak

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Nad Slovenijo več nevihtnih celic. Alarmi za točo prižgani, tu je nevarnost največja
Pet (med njimi tudi dva otroka!) oropalo dva mladoletnika, enega tudi pretepli
Nova tragedija na naših cestah: voznik je umrl, sopotnik dobil hude poškodbe
Naše ceste spet vzele življenje motorista, 54-letnik je trčil v prometni znak

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.