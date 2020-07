Zlorabljena športnica si je vzela življenje

Južno Korejo pretresa škandal o domnevni zlorabi mlade triatlonke. Ta si je pri vsega 22 letih nato vzela življenje in poskrbela za vznemirjenje v tej azijski državi, poročajo agencije.



Choi Suk Hyeon je aprila na domači triatlonski zvezi in na nacionalnem olimpijskem komiteju vložila pritožbo zaradi zlorabe s strani trenerja, psihoterapevta in dveh športnikov v njenem matičnem polprofesionalnem klubu. Uradno se ni odzval nihče in športnica je na koncu sodila sebi.



Južnokorejski minister za šport Park Yang Woo je danes na novinarski konferenci v parlamentu v Seulu napovedal, da bo primer preiskalo državno tožilstvo. Tožilstvo je zaprosil tudi, naj preišče morebiten poskus prikrivanja afere.



Korejska postaja KBS je povzela nekdanjega člana kluba Choijeve, ki pravi, da je bila v njenem klubu telesna in verbalna zloraba pa zelo pogosta. Med drugim so trenerji športnike in športnice tudi telesno kaznovali.



Obdolženi športniki in trener so na zaslišanju posebnega parlamentarnega odbora že zanikali vsakršno krivdo, poroča nacionalna tiskovna agencija Yonhap, ki pa dodaja, da je trener z izjavami obremenil psihoterapevta.