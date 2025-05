Zlorabljena dojenčica v kritičnem stanju, 38-letnico in njenega partnerja aretirali

Deklica, stara komaj devet tednov, je bila zaradi zdravstvenih težav pripeljana v bolnišnico na Dunaju, kjer so zdravniki odkrili hude poškodbe. Zaradi suma zlorabe je policija aretirala njene starše – 35-letnega nemškega državljana in njegovo partnerico, 38-letno Hrvatico, poročajo avstrijski mediji. Aretirana sta bila v sredo zvečer, potem ko sta pripeljala otroka v bolnišnico.

Zdravniški pregledi so potrdili sum zlorabe. Bolnišnica je nemudoma vložila kazensko ovadbo.

Sprva sta tako mati kot oče molčala. Oba sta bila po nalogu dunajskega državnega tožilstva pridržana. Medtem ko 35-letni oče še naprej noče govoriti, je mati dala izjavo.

»38-letna Hrvatica je prekinila molk,« piše Kronen Zeitung. V svojem pričanju je hudo obtožila partnerja in govorila o grožnjah ter nasilju, ne le nad njo, ampak tudi nad otrokom. Vendar pa trdi, da ni bila neposredna priča nasilju nad dojenčico, je povedal tiskovni predstavnik policije Markus Dittrich.

Dojenčica je bila operirana

Zdravniki so odkrili številne hude poškodbe, zaradi katerih je morala biti deklica nujno operirana. Po besedah Dittricha je mogoče, da so poškodbe posledica t. i. sindroma stresenega otroka. Ta oblika nasilja lahko povzroči smrtonosne poškodbe možganov ali trajne posledice.

»Dojenčica je vedno jokala, ko je bila z njim,« je dejala 38-letnica, ki je hudo obremenila očeta otroka. Po skupno šestih urah zasliševanja je njen odvetnik, znan dunajski pravnik, vložil kazensko ovadbo proti partnerju zaradi ponavljajočega se nasilja in hudih groženj. Pri ženski so zabeležili poškodbe, kot so modrice in podplutbe pod očesom.

Mati je očeta obtožila tudi zlorabe otroka, čeprav trdi, da nasilja ni sama izvajala ali mu bila priča. Dittrich je dejal: »Ni izvajala nasilja niti ga ni neposredno videla.« Vendar pa je povedala: »Vedno, ko je bila dojenčica z njim, je jokala.«

Nadaljnji postopki

Oče in mati sta še vedno v priporu. O nadaljnjih korakih bo odločalo državno tožilstvo. Par do zdaj ni bil znan policiji, prav tako ni bilo prijav nasilja v družini, niti otroško-varstvene službe niso bile prej v stiku z njima.

Deklica je še vedno v smrtni nevarnosti, poroča index.hr.

