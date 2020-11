Zlorabili 46 otrok in štiri živali

GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO Dogajanje so snemali in delili po medmrežju. FOTO: Hayesphotography/Getty Images

Med brutalneži so socialni delavec, negovalec, trener.

Ena največjih preiskav zlorabe otrok v Avstraliji se je končala z aretacijo 14 moških in 828 obtožbami zlorabe in izkoriščanja otrok, poročajo svetovni mediji. Preiskavo je sprožila avstralska zvezna policija februarja letos, sodelovali pa so tudi z ZDA, kjer so aretirali tri ljudi, Evropo, Azijo, Novo Zelandijo in Kanado.Kot kaže, so za zdaj pred zlorabami rešili 46 otrok in štiri živali, ki naj bi bile prav tako žrtve brutalnega izživljanja. Prijeti naj bi tvorili mednarodno mrežo, ki je spolno in drugo nasilje tudi fotografirala in snemala ter delila po družabnih omrežjih in forumih, starši zlorabljenih otrok pa so izvedeli, da so za grozljivimi dejanji stali ljudje, ki so jim svoje otroke zaupali v varstvo: med njimi zaposleni v vrtcu (ni znano, ali je vzgojitelj), nogometni trener, negovalec ljudi s posebnimi potrebami in socialni delavec.Otroci, ki so jih iztrgali iz primeža nasilnežev, so stari od 16 mesecev do 15 let; kot je znano, jih je 16 obiskovalo isti vrtec v Novem Južnem Walesu, tamkajšnji 27-letni zaposleni pa je imel neposredni dostop do skupno 30 otrok, zato preiskujejo, ali je bilo žrtev morda še več. Otroke je menda zlorabila tudi partnerica 27-letnika. Preiskovalci so za sodelovanje zaprosili vse družine varovancev, vest o nasilnem in izprijenem vzgojitelju jih je, normalno, šokirala in pretresla.Osumljenci so stari od 20 do 48 let, še poroča avstralska policija, med njimi so tudi električar, kuhar, trgovec, številni pa so bili, tragično, sorodniki mladoletnih žrtev.