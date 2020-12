Strlo vam bo srce: na božični večer jima je hči (9 mesecev) umrla v naročju

Božični večer je čas, ko se zbirajo družine in je vse vsaj za kak trenutek malce bolj čarobno. A tudi na takšen večer se po svetu dogajajo tragedije in pišejo srce parajoče zgodbe, kar sta na svoji koži na enega najkrutejših načinov izvedela novinarjain novinar CNNPrav na božični predvečer sta se morala posloviti od svoje devetmesečne hčerkice, ki je izgubila boj proti redki obliki tumorja na možganih. Samo nekaj ur prej, preden sta sporočila, da je hčerkica umrla, je Andrew na twitterju prosil svoje sledilce in prijatelje, naj molijo za božični čudež.»S strtim srcem sporočava, da je najina prekrasna hčerka Francesca umrla v rokah svojih staršev. V naših srcih bo za njo za vedno ostala praznina. Hvaležna sva, da sva te poznala in imela rada. Francesca, rada te imava,« se je od hčerke poslovil 31-letni Andrew.​Deklici so redek in zelo agresiven tumor diagnosticirali pred tremi meseci, ko so jo tudi kmalu nato operirali. Pri deklici se je pojavil meningitis, zadnje tedne pa se je borila z glivično okužbo, ki je bila posledica kemoterapije. Priklopili so jo na aparature, ki so jo ohranjale pri življenju, a deklici ni bilo dano, da bi dočakala svoj prvi božič, kaj šele prvi rojstni dan.